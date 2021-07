Čeští dlouháni vyhráli úvodní rozskok a tak měli ideální šanci skórovat na olympijských hrách jako první. Tuto příležitost využil po čtrnácti vteřinách Jan Veselý. Nicméně v prvních pěti minutách působili Lvi na palubovce poněkud rozpačitě. Včetně lídra Tomáše Satoranského, který až nebývale ztrácel míče. Íránci vedli 9:6 a jak se později ukázalo další jejich plusové skóre 11:10 bylo posledním vedením v zápase.

Klid do českých řad přinesl nestárnoucí Blake Schilb. Pěti body v kuse posunul náskok svého týmu z 12:11 na 17:12. Hosté (podle zápisu) své vedení do klaksonu první čtvrtiny ještě o bod zvýšili.

Dvouciferný náskok

Ve druhém kvartálu Češi uzamkli obranná vrátka, když za šest a půl minuty dovolili soupeři pouhé tři body. Naopak jim se dařilo podnikat rychlé ataky do pomalé íránské obrany. Ještě neuplynuly ani dvě minuty a poprvé vedli dvojciferným rozdílem (30:19). Skvostnou pětiminutovku v jejich podání vyšperkoval dunkem Tomáš Satoranský. Byl to jeho první koš v zápase a tudíž na olympijských hrách, ale na tuto smeč do konce kariéry jistě nezapomene.

V tu chvíli posunul kapitán skóre na nejvyšší rozdíl 38:22. V závěru prvního poločasu se Írán střelecky vzchopil, ovšem rozjetí Češi si šestnáctibodový náskok přenesli do druhé půle. Druhou desetiminutovku ovládli v poměru 21:11.

"Před zápasem jsme měl osobní tip, že vyhrajeme o dvacet bodů. Nečekal jsem, že se k němu přiblížíme už v poločase," glosoval vedení o šestnáct televizní expert Jiří Welsch.

Střelecký výpadek

Po přestávce pokračovali domácí v zónové obraně, ke které se odhodlali v závěru druhé epochy. Jenže s takovou zónou by asijský celek neuspěl ani v Kooperativa NBL. Přesto pět minut udržel dílčí remízový stav, také proto, že si Češi nevěděli rady s íranským veteránem Hamedem Haddadim, který pamatuje časy v NBA.

Lvi pokračovali v trpělivé hře a svůj náskok posunuli na rozdíl dvou desítek bodů. Poté jim však na více než tři minuty zvlhl střelecký prach a soupeř se vrítil na metu šestnáct. Češi si vše vynahradili v závěrečné minutě a do závěrečné čtvrtiny vstupovali s luxusním vedením o dvacet jedna bodů (67:46).

V závěru pomohl Schilb

Jenže ve čvrtém dějství znovu vypadli ze střelecké role a jejich protivník vstal ze záhrobí. Dvacetibodový náskok se během necelých pěti minut smrskl na osm, když Íránci nastartovali trojkový stroj. Zavřenou láhev odzátkoval Blake Schilb. Američan s českým pasem pak uklidnil svůj tým trojkou v době, kdy se Asiaté přiblížili na šest bodů.

Ještě jednou se domácí vrátili do hry o vítězství, když sedmdesát vteřin před koncem snížili na čtyři body. Na nižší rozdíl už je ale svěřenci Ronena Ginzburga nepustili. Na každý koš Íránců totiž odpověděli, především se činil hrdina poslední tříminutovky Blake Schilb. Poslední část ale prohráli 17:32!

Skupina A: Írán - Česká republika 78:84 (19:25, 30:46, 46:67)

Body: Yakhchalidehkordi 23, Jamshidijafarabadi 16, Haddadi 15, Nikkhahbahrami 8, Kazemi 5, Rezaeifar 4, Jalalpoor 3, Geramipoor 2 - Auda 16, Schilb 14, Veselý 11, Balvín 9, Jelínek 7, Satoranský a J. Bohačík po 6, Palyza, M. Peterka a Šiřina po 5, Sehnal, Vyoral. Rozhodčí: Kallio (Kan.), Beker (Aus.), Yilmaz (Tur.). Fauly: 17:18. Trestné hody: 17/10 - 18/12. Trojky: 6:6. Doskoky: 33:43. Ztráty: 21:15. Hráno bez diváků v hale Saitama Super Arena.