V rozhovoru pro Deník prozradil, jak by mohl Patrik Schick vyzrát na defenzivu Angličanů i to, že se spoluhráči z Manchesteru United rozebírali Tomáše Součka.

Pojďme rovnou k úternímu zápasu Anglie – Česko. Kdo podle vás vyhraje?

Těžká otázka, ale podle mého nemáme co ztratit. Jsme v ideální situaci, skupina se vyvíjí dobře. Každý se bude chtít na favorita vytáhnout.

Zeptám se tedy jinak. Lze Anglii porazit dvakrát za sebou? Tým kouče Šilhavého může tak trochu hřát skalp z podzimu roku 2019, kdy v Edenu vyhrál 2:1…

Myslím, že v našem případě je třeba přistoupit k utkání se vším respektem. Myslím, že tak to i bude. Nezapomínejme, že i když Anglie zatím dala jediný gól, tak má nadupaný kádr, hvězdu vedle hvězdy a co se týče individuální kvality, je někde jinde. Ovšem my to doháníme týmovým pojetím.

Kúdelu nikdo neřešil

Řekněte mi, jak na ostrovech vnímají český fotbal?

Před dvěma lety toho o naší reprezentaci a hráčích moc nevěděli. Teď už je to jinak.

Předpokládám, že je to i díky přestupům Tomáše Součka a Vladimíra Coufala.

Ano, tihle dva byli pro West Ham zjevení. A vlastně pro celou ligu. Docela se řešilo, jak jsou důležití, a spoustu lidí překvapilo, jak kvalitní hráči to jsou. Možná i proto se poslední dobou začalo spekulovat, že by do Anglie mohli přijít další hráči.

Když odhlédneme od pozitiv, na jaře se v souvislosti s Českem hodně propíral případ Ondřeje Kúdely. Ptal se vás někdo na rasismus?

Ne, tohle v kabině nikdo neřešil.

Vy jste strávil část sezony na hostování ve Swindonu, ale pak jste se vrátil do juniorky Manchesteru. Jak moc už znáte ty největší esa mužstva?

Docela dobře. (úsměv)

Platit může rychlost

V obraně Harry Maguire a Luke Shaw, v útoku Marcus Rashford. To jsou hvězdy anglické reprezentace. Dokázal byste najít nějaké jejich slabiny?

Tak to vážně nevím. Harry se uzdravil, o to těžší by to pro české fotbalisty mohlo být. Ale řeknu vám jiný příběh. Luke Shaw se mě během sezony ptal na Tomáše Součka. Říkal, že je na něj hodně těžké hrát, takže jsme ho trochu rozebírali…

Co by na ně mohlo platit?

Pokud je řeč o jejich obraně, tak asi ne hra vzduchem. Ale Patrik Schick by mohl využít své hbitosti a rychlosti.

A když se zaměříme na Rashforda? Zatím jen střídal, k tomu nevystřelil na bránu…

Každý by chtěl hrát víc, ale v jeho případě asi není nějaká ublíženost. Zažil jsem ho jako opravdového parťáka, skromného hráče se srdcem na správném místě. On by se pro všechny takzvaně rozkrájel.

Hostování, pak Manchester a v roce 2024 nominace na Euro?



Matěj Kovář odešel do Manchesteru v lednu roku 2018. Za tu dobu na dálku zažil Josého Mourinha, pak „postoupil“ a nový kouč Ole Gunnar Solskjær jej zařadil do nominace pro Evropskou ligu (dokonce seděl na lavičce v Astaně). Nicméně na start za áčko zatím čeká.



„Pořád věřím, že se dočkám. Teď vyhlížím červencový start přípravy a uvidíme,“ uvedl gólman, jenž patří do kádru české jednadvacítky. Sám tak trochu počítá s tím, že stejně jako loni zamíří na hostování.



„Třetí liga byla na vysoké úrovni,“ vrátil se ke zkušenostem, které nabral ve Swindonu. Radši by ale výš. I proto, že další evropský šampionát se uskuteční už za tři roky. A na ten by se již Kovář nechtěl koukat jen v televizi. „Sním o tom, že obléknu český dres právě tam. Je to jeden z cílů, které jsem si dal,“ přiznal.