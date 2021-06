Postup českých fotbalistů do osmifinálové fáze EURO 2020 je od včerejšího večera zpečetěn. Do vyřazovacích bojů výběr trenéra Jaroslava Šilhavého poslaly porážky Ukrajiny s Rakouskem (0:1) a Finska proti Belgii (0:2). Díky nim oba zmiňované celky na třetích místech zůstaly na zisku tří bodů, což je méně než mají Češi.

Přesto je večer o co hrát. Ve hře je primát ve skupině D, což by pro českou reprezentaci v konkurenci Anglie, Chorvatska a Skotska znamenalo pořádnou prestiž. Schick a spol. jdou navíc do zápasu s vědomím, že na uhájení vedoucí pozice jim stačí uhrát ve svatostánku Wembley remízový výsledek.

Podaří se jim to? Nebo dá domácí favorit zapomenout na dva předchozí mdlé výkony proti Chorvatům (1:0) i Skotům (0:0) a Čechy bez milosti porazí? O tom se pokusili zapolemizovat dva bývalí ligoví fotbalisté Roman Hendrych a Vlastimil Karal.

Hendrych: Anglie na tom není herně dobře

Roman HendrychZdroj: archiv DeníkuVěří ve vítězství ve skupině. Bývalý hráč Drnovic, Opavy, Olomouce Roman Hendrych (na snímku), který už léta hájí barvy Horního Jelení říká, že čeští fotbalisté jsou v lepším rozpoložení.

„První dva zápasy mi vyšly. I když po Skotsku můžeme poděkovat Vaclíkovi a Schickovi, protože náš výkon nebyl dobrý. S Chorvaty už to bylo lepší.

Anglie na mě působí unaveným dojmem a není na tom herně dobře. Je možné, že hráči jsou unavení z náročného programu domácí soutěže a pohárů. Spíše si ale myslím, že se nemůžou chytit. Vzadu jim to šlape, ale směrem dopředu to není žádná sláva.

Hraje se sice v jejich svatostánku ve Wembley, přesto tam neprohrajeme. Zejména kluci, kteří nastupují v Premier league – Souček, Coufal, Vydra i druholigový Kalas, mají o motivaci postaráno.

V novinách se spekuluje zdali vyhrát nebo postoupit ze druhého místa. Tohle ani jeden tým řešit nebude. V osmifinále totiž už nebude lehkých soupeřů.

Nesmíme hrát ustrašeného zanďoura. Poslední zápas v Anglii, kdy jsme dostali příděl, jsme byli bojácní, domácí toho využili. Naopak na Chorvaty jsme vyrukovali s aktivní hrou, což na ně platilo. Musíme Anglánům ukázat, že fotbal umíme. Ať se bojí oni nás a ne my jich.“

Karal: Prohrajeme. Ukáže se jejich hráčská kvalita

Vlastimil KaralZdroj: archiv DeníkuAngličané se nezdají být v pohodě, ale zápas proti nám vyhrají. Přesně tohle si myslí Vlastimil Karal (na snímku). Dříve hráč Hradce Králové či pražských Bohemians, v posledních sezonách opora divizního Dvora Králové nad Labem, nyní čerstvá posila Dobrušky.

„Ačkoliv se nám vstup do turnaje povedl a Angličané nevypadají, že by byli v nějak oslnivé formě, myslím, že nás porazí. Ukáže se jejich hráčská kvalita, zároveň to ale rozhodně pro ně nebude jednoduchá záležitost.

Přesto si myslím, že nad první porážkou nebudeme dlouho smutnit, ten úspěšný vstup do turnaje nám i s ohledem na pondělní výsledky stačí. A nejen to. Osobně věřím, že český tým je schopen uspět i v osmifinále.

Ve vyřazovacích bojích rozhodují detaily a individuality. Může klidně přijít něco podobného, jako byl geniální gól Patrika Schicka proti Skotsku.

Ať už proti Anglii nebo i v dalším utkání by se mohl ukázat velký talent a budoucnost našeho fotbalu Adam Hložek. Je na něm vidět herní pohoda, nedivil bych se, kdyby nějaký ze zápasů rozhodl právě on.“.