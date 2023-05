Samozřejmě. V Pardubicích jsme konečně naplno bodovali a jsme moc rádi, že jsme zvládli tyto body potvrdit na domácí půdě s těžkým soupeřem z Brozan. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i nadále.

Předtím jste pět zápasů nevyhráli. Bylo to dlouhé čekání?

Takhle to vypadá, že ano, ale každá série jednou končí. Věděli jsme, že to prostě přijde. Nemyslím si, že by nám to leželo v hlavách a svazovalo nás to.

V čem nastal zlom k lepšímu?

To kdybychom věděli. Za mě je to i shoda okolností a náhod. My měli celkem smůlu na los v prvních jarních kolech. Když se podívám zpětně, tak první kolo jsme jeli do Mostu, jenž posílil a na jaře ještě ani jednou neprohrál, takže remíza 1:1 je nakonec dobrá. Pak těsná prohra ve Velvarech, které jsou aktuálně na druhém místě. Poté domácí prohra s posílenou Boleslaví v repre pauze a nakonec opět venku na lídrovi soutěže ze Žižkova. Zde jsme podali konečně výkon, který nás i přes prohru nakopl do dalších bojů.

Chlumecký Tomáš Bastin (vlevo) během 3. kolo MOL Cupu s FC Hradec Králové (0:4).Zdroj: Lubomír Douděra

Přijde teď s přibývajícím sebevědomím nějaká vítězná série?

Věřím, že ano.

Vy osobně jste v posledních pěti zápasech vsítil stejný počet branek. Vrátila se střelecká forma?

To ukáže až čas. Jelikož potřebuju v průměru na jeden gól asi tři šance, tak nevím nevím.

V neděli vás čeká doma derby s Živanicemi, se kterými se dobře znáte. Jaké očekáváte utkání?

Soupeř je zkušený a je spolu už dlouho pohromadě. Všichni se celkem dobře známe v této soutěži, takže se asi moc nepřekvapíme. Očekávám klasicky spoustu soubojů a „vyšperkovanou“ atmosféru.

Po podzimu jste byli třetí. Jak moc těžké bude, abyste figurovali na „bedně“ i na konci sezony?

Těžké to vzhledem k vyrovnanosti soutěže je a bude. Nicméně věřím, že to zvládneme.

Tomáš Bastin (s míčem) si kryje míč před protihráčem.Zdroj: Lubomír Douděra

Již dříve jste oznámil, že po jarní části tohoto ročníku s fotbalem seknete. Platí to?

Ano, po sezoně končím.

Co vás k tomu vede?

Důvodů je víc a není to nic, o čem bych se rozhodl ze dne na den. V hlavě už to mám necelé dva roky. Je to jednoduché. Chci se věnovat rodině a fotbalu už nechci obětovat tolik času.

Kdy jste se tak definitivně rozhodl?

Definitivně jsem se rozhodl po podzimní části této sezony.

Už nechcete hrát ani občas na nějaké nižší úrovni?

Ne, nic takového neplánuju.

Tomáš Bastin si v dresu SK Union 2013 zahrál v roce 2015 pohárový duel proti pražské Slavii.Zdroj: Deník/ Michal Fanta

Je nějaká šance, že se k aktivnímu fotbalu v budoucnu vrátíte?

Myslím, že ne. Jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Ale já jsem se takto rozhodl a jsem s tím vnitřně v pohodě. Jednou by ten konec tak i tak přišel a nikdo z nás nemůže říct, jestli je teď ta správná doba nebo ne. Navíc, každý jsme nahraditelný.

Co říkáte na letošní ročník FORTUNA:LIGY? Jak hodnotíte vystoupení východočeských týmů Hradce Králové a Pardubic? A kdo podle vás získá titul?

Hradec si myslím, že s kádrem, který má, se pohybuje na velmi slušné pozici. Jen doufám, že si formu přenese i na nový stadion. Pardubicím věřím, že zvládnou boj o záchranu a v lize budou i příští rok. Mají také hezký stadion na naše poměry a líbí se mi, jak se prezentují na hřišti. Titul získá Slavia díky lepším vzájemným zápasům se Spartou (směje se).