Závěr byl hektický. Teplice ještě v 88. minutě kopaly penaltu, kterou neproměnily. My jsme se pak dostali do tlaku, kopali tři rohy za sebou a já vždycky čekal na zadní tyči sám nehlídaný. No a potřetí to dopadlo. Roman Čáp to tam skvěle kopnul, míč propadl na malé vápno, kde jsem už čekal s hlavou a uklízel to do brány.

Byli jste třeba po očku domluveni, že to bude kopat přímo na vás?

Ne ne, určitě jsme nebyli domluveni. Byla to spíše otázka štěstí, že se to dostalo až ke mně. Věděl jsem, že celý zápas nám lítaly rohy na zadní tyč, tak jsem si prostě řekl, že tam budu čekat. Nikdo mě nebránil. Asi je v tom i určité štěstí. A takhle to dopadlo.

Když to tam spadlo, to musela být asi obrovská euforie, že?

Byla to euforie, strašná, já ani nevěděl, jak se mám radovat z gólu, jak se vůbec slavěj góly (usmívá se). Byl jsem překvapenej, ale šťastnej, že to ke mně takhle doputovalo a mohl jsem pomoct aspoň k remíze.

Chlumecký brankář Jakub Brát.Zdroj: FK Chlumec n. C.

Jaké to vůbec je, když brankář dá gól? Přece jen jste zvyklí je spíš dostávat.

Zažil jsem to poprvé a je to fakt skvělé, úžasný pocit. Myslím si, že už se mi to asi víckrát nestane. Nebo třeba někdy ještě jo. Ale určitě si toho vážím a jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct k bodu.

Váš první gól? To jste nikdy ani nekopal penaltu?

Pamatuju, že v dorosteneckých kategoriích, když byla remíza, tak se zahrávaly pokutové kopy jako rozstřel. To jsem asi dvakrát kopal a proměnil. Ale že bych ze hry dával někdy gól, tak to ne.

Takže ani z výkopu se nikdy nepoštěstilo?

Ne ne, to ne.

Nevěděl jsem, co s míčem, tak jsem to křápnul, směje se autor gólu ze 60 metrů

Jaké byly reakce od spoluhráčů a známých, když se to dozvěděli?

Po zápase už jsem měl na telefonu pár gratulací. Spoluhráči mi samozřejmě gratulovali hnedka, místní děti za mnou běhaly po hřišti, chtěly ode mě rukavice a tak (pousměje se). Bylo to příjemné.

Co týmový pokladník, vypsal něco za první gól v kariéře?

Určitě to tam budu mít. První gól máme v sazebníku, takže za to samozřejmě budu muset něco zaplatit.

Jak jste říkal, soupeř v závěru nedal penaltu. Vy jste navíc šli po vyloučení do desíti, takže bod nakonec berete?

Jasně, i když v prvním poločase to vypadalo tak, že bychom zápas měli zvládnout. Nicméně po průběhu druhé půle, kdy se nám úplně nedařilo, nehráli jsme dobře a skóre se otočilo, je bod rozhodně dobrej.

Chlumecký brankář Jakub Brát.Zdroj: FK Chlumec n. C.Po porážce ve Velvarech máte ze dvou zápasů doma čtyři body. Je to optimální vstup do sezony?

Dá se to tak říct. Štve nás první zápas ve Velvarech, kde jsme pokazili začátek, dostali dva blbé góly ze standardek a pak jsme to honili. Je škoda, že jsme tam aspoň bod neuhráli, protože si myslím, že jsme nebyli horším mužstvem. S Přepeřemi dobré tři body, s Teplicemi jsme také mohli bodovat za tři, ale zase musíme být pokorní a čtyři body asi bereme. Teď máme těžký los, jedeme do Záp a pak máme doma Ústí nad Labem. Měli jsme vyhrát, abychom měli větší klid, ale i ty čtyři body jsou asi dobré.

Zápy vedou tabulku, všechny tři zápasy vyhrály a nedostaly ani gól. Navíc se tam na menším hřišti hraje špatně. Čekáte extrémně těžký duel?

Přesně jak říkáte, je tam specifické prostředí. Vždycky se tam hraje blbě, malé hřiště, nepříjemný soupeř, je to hodně soubojové. Bude to těžký zápas, ale my budeme dělat, co budeme moct a uvidíme, na co to bude stačit.

Tam si asi gólman zachytá, co?

Jo, tam si určitě gólman zachytá. Malé hřiště je tomu předurčené. Bývá tam hodně standardek, domácí hází dlouhé auty do vápna. Je to nepříjemné.