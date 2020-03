Fakta – branky: 18. Čížek, 61. a 90. Dočekal – 1. a 60. Bastin, 35. Kopáč, 55. Hynek, 70. T. Labík. Rozhodčí: Raplík. Bez karet. Diváci: 100. Poločas: 1:2. FK Chlumec nad Cidlinou: Dunda – Veselka, Havel, Kopáč, Kadlec – Koubek – Hynek (87. J. Labík), J. Kučera, Čáp (90. Novotný), T. Labík (82. Žahourek) – Bastin.

Zbuzany - Živanice odloženo

Již den před utkáním se rozhodlo, že úvodní jarní zápas fotbalistů Živanic bude odložen. Důvodem byl silně podmáčený trávník domácího týmu. Náhradní termín bude teprve stanoven.

Přepeře - Pardubice B 1:0

Fakta – branka: 75. Pavlata. Rozhodčí: M. Paták. ŽK: 0:4. Diváci: 70. Poločas: 0:0. FK Pardubice B: Šmíd – Pavlas, Zukal, Nemšovský, Zelenka – Jiroutek, Solil – Čmelík (46. Dostál, 87. Sytko), Selnar, Řezáč – Miker.

Teplice B - Ústí n. O. 1:1, penalty: 4:5

Fakta – branky: 12. Hýbl – 18. Chleboun. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 4:2. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Jiskra Ústí nad Orlicí: Krátký – Grepl, Chleboun, Nágl, Langer – Mayer (90. Pavlásek), Souček (87. Krátký), Falta, Špatenka, Nathan (46. Vaňous) – Voleský (90. + 1 Pinkava).

Ml. Boleslav B - Hradec B 1:1, penalty: 7:6

Fakta – branky: 21. Glöckner – 90. (+2) z pen. Bičiště. Rozhodčí: Radina. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (87. Kosař). Diváci: 100. Poločas: 1:0. FC Hradec Králové B: Brát – Finěk, Vukčevič (68. Ptáček), Locker, Plašil – Kosař, Samko, Štěrba, Chocholatý, Bičiště – Vítek (81. V. Martinec).

Další výsledky – 16. kolo: Bohemians B – Brozany 0:2, Dukla Praha B – Zápy 3:3, pen. 4:5, Liberec B – Velvary 0:1.

Tabulka:

1. Jablonec B 16 11 1 1 3 34:22 36

2. Zápy 16 10 2 1 3 36:23 35

3. Ml. Boleslav B 16 7 4 1 4 42:23 30

4. Chlumec n. C. 16 8 2 2 4 32:24 30

5. Živanice 15 8 1 3 3 29:20 29

6. Velvary 16 7 2 2 5 25:20 27

7. Ústí nad Orlicí 16 7 2 0 7 25:30 25

8. Hradec Král. B 16 6 1 4 5 26:19 24

9. Bohemians B 16 7 1 1 7 33:29 24

10. Zbuzany 15 6 1 3 5 33:31 23

11. Přepeře 16 7 1 0 8 29:27 23

12. Dukla Praha B 16 6 0 2 8 37:44 20

13. Liberec B 16 4 2 1 9 23:32 17

14. Pardubice B 16 4 2 0 10 24:35 16

15. Teplice B 16 2 2 3 9 24:45 13

16. Brozany 16 3 0 0 13 13:41 9

Kraus: Výborný týmový výkon

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Odjížděli jsme s cílem odvézt si minimálně bod. Což se nám podařilo a ještě jsme přidali bonusový bod za penalty navíc. Předváděli jsme náš typický fotbal s dobrým bráněním a chtěli jsme být nebezpeční z brejků a standardek. To se nám celkem i dařilo. Teplice si moc šancí nevytvořily a myslím si, že po zásluze si vezeme dva body.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Podali jsme výborný týmový výkon.V úvodu jsme domácí zaskočili aktivní hrou a brzy šli do vedení. Pak byl soupeř aktivnější, ale vytvořil si jen pár šancí, které jsme zlikvidovali a naopak jsme zvýšili vedení. Ve druhé půli jsme už byli více méně vyrovnaným soupeřem a zaslouženě vyhráli. Musím poděkovat celému týmu za předvedený výkon a efektivitu v proměňování šancí.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Na tréninku se nám zranili dva hráči ze základu, navíc nemohl nastoupit ani Rajnoch, který si při rozcvičce natáhl sval. Nastoupili tedy kluci, kteří neměli hrát. V první půli jsme se dostali pod velký tlak. Domácí, za které nastoupil i ligista Wágner, měli výškovou převahu. Za poločas kopali asi devět rohů. Z jednoho jsme bohužel inkasovali. Nicméně do přestávky jsme to dohráli a měli i dvě nadějné příležitosti. Po změně stran jsme se hodně zlepšili. Začala se nám víc dařit kombinace. Sice jsme v 87. min. dostali červenou, ale vysunuli jsme Plašila, v nastavení podnikli rychlý útok a náš nejzkušenější hráč byl ve vápně faulován. Díky tomu jsme z penalty vyrovnali a tak jsme si odvezli spokojeně cenný bod. Mohli být i dva, ale bohužel jedinou penaltu v rozstřelu jsme nedali my. Štěstí se asi spravedlivě přiklonilo k domácím. My však v tomto složení podali dobrý výkon. Kluky chválím, duel odmakali a nevzdali to až do konce.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Za deště a na těžkém terénu se hrálo spíše bojovné utkání. Domácí hrozili centry z křídel a po standardkách, které jsme celkem dobře zvládali, ale v závěru jsme jeden centr nepokryli a inkasovali rozhodující gól. My si vytvořili dvě čisté šance, jenže se nám skórovat nepodařilo.“