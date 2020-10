I druhé regionální derby vyznělo pro hosty - rezerva Pardubic urvala výhru v Hradci Králové v penaltovém rozstřelu. V normální hrací době skončil sledovaný duel 2:2, když hosty spasil v závěru Petráň. Cenným vítězstvím se blýskl Chlumec nad Cidlinou, který doma porazil vedoucí Zápy a dotáhl se za ně na druhé místo v tabulce.

Ústí n. O. - Živanice 0:1

Fakta – branky: 76. Kopecký. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 1:0. Diváci: 230. Poločas: 0:0. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Ptáček, Chleboun, Mikor, Langer – Mayer (76. Pinkava), Špatenka, Lněnička, Falta (72. M. Krátký), Voleský – Souček. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Spěvák, Polák – D. Pánek (72. Štěpánek), Langr, Zavřel (78. Gašpar), Kakrda, Kopecký (90. F. Pánek) – Petrus.

Hradec Králové B - Pardubice B 2:2, pen. 1:4

Fakta – branky: 17. Katěřiňák, 30. Doležal – 6. Ewerton, 86. Petráň. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 5:1. Diváci: 80. Poločas: 2:1. FC Hradec Králové B: Mach – Finěk, Vyšehrad, Locker, Kosař – Vobejda – Kejř, Doležal, Kateřiňák (78. Vozáb), Chocholatý (66. Mahr) – Bičiště (89. Zámečník). FK Pardubice B: Letáček – Sláma, Kubart, Hušek (36. Nemšovský), Čelůstka – Lee (62. Formáček), Tischler, Vít, Ewerton – Huf, Petráň.

Chlumec n. C. - Zápy 2:0

Fakta – branky: 19. Bastin, 90. z pen. Čáp. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (80. Růžek). Diváci: 326. Poločas: 1:0. FK Chlumec nad Cidlinou: Brát – Veselka, J. Havel (71. T. Sedláček), Kopáč, Kadlec – Krčál – Hynek (86. Novotný), Čáp, J. Kučera (55. Vejr), T. Labík (86. Žahourek) – Bastin.

Další výsledky – 7. kolo: Velvary – Dukla Praha B 3:1, Jablonec B – Ml. Boleslav B 2:1, Liberec B – Přepeře 4:2, Brozany – Zbuzany 3:0.

Tabulka:

1. Zápy 7 5 0 1 1 15:7 16

2. Chlumec n. C. 7 5 0 0 2 18:8 15

3. Ml. Boleslav B 7 5 0 0 2 15:12 15

4. Přepeře 7 4 0 1 2 12:8 13

5. Jablonec B 7 4 0 0 3 13:13 12

5. Zbuzany 7 4 0 0 3 12:12 12

7. Živanice 7 3 1 0 3 9:7 11

8. Velvary 7 3 1 0 3 8:10 11

9. Liberec B 7 3 0 1 3 18:16 10

10. Brozany 7 3 0 1 3 7:6 10

11. Ústí n. O. 7 3 0 1 3 11:12 10

12. Hradec Králové B 7 2 1 1 3 10:10 9

13. Pardubice B 7 2 1 0 4 9:14 8

14. Dukla Praha B 7 2 1 0 4 12:18 8

15. Teplice B 6 0 2 1 3 7:14 5

16. Bohemians B 6 0 0 0 6 1:10 0

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Opět jsme odehráli utkání, ve kterém jsme propadli v zakončení. Měli jsme tři stoprocentní gólové šance a ty jsme neproměnili. Bohužel soupeř svoji příležitost využil a zaslouženě vyhrál 1:0. Když nedokážeme vstřelit branku, nemůžeme pomýšlet na body.“

Michal Buriánek, hrající sekretář Živanic: „Hrálo se na těžkém terénu, ale i tak jsme se snažili o kombinace. Nakonec po krásné střele Kopeckého vezeme z horké půdy tři body.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Pardubice byly dost posílené o hráče A týmu a šly do vedení. Naší aktivní hrou jsme ale utkání otočili. První poločas byl od nás dobrý. I po změně stran jsme chtěli hrát to samé, ale nevím, proč tomu tak nebylo. Ztratili jsme sílu hrát kombinačně, bylo tam zbytečně individuálních výpadů, které nevyšly. Přesto to směřovalo ke třem bodům. Ale pak jsme udělali chybu, nejprve špatným vyřešením brejkové situace a poté před šestnáctkou. No a Petráň to hlavou trefil parádně. V rozstřelu jsme nejprve nedali a pak už jsme prakticky neměli šanci. Podle mě jsme ztratili tříbodové utkání. Chválím kluky za přístup, ale výsledkově to pokulhává. Snad v dalších zápasech navážeme na výkon v první půli.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Měli jsme dobrý vstup do utkání, podařilo se nám vstřelit branku. Soupeř šťastně vyrovnal, my jsme navíc upustili od toho, co jsme hráli v úvodu. Hradec byl pohyblivější a do přestávky vedl. Ve druhé půli jsme se lehce zlepšili a v závěru se nám podařilo vyrovnat. V penaltách pak vynikl gólman Letáček. Každopádně v této sestavě, v jaké jsme se po dlouhé době sešli, měl být výkon kvalitnější. Z toho jsme trochu rozčarovaní. Vyrovnali jsme v hodině dvanácté, takže z tohoto pohledu jsou pro nás dva body dobré.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Hrál se oboustranně bojovný zápas. My jsme proměnili šance, které jsme si vytvořili, proto jsme zaslouženě vyhráli. Hosté kromě standardek žádnou brankovou příležitost neměli. Klukům děkuji za bojovnost a tři body.“