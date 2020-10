Fakta – branka: 52. Čáp. Rozhodčí: Pastyřík. Bez karet. Bez diváků. Poločas: 0:0. FK Pardubice B: Letáček – Formáček, Kubart, Nemšovský, Čelůstka – Sychra (46. Lee), Ewerton, Vít, Langedijk (62. Zelenka) – Huf, Petráň. FK Chlumec nad Cidlinou: Brát – Veselka, Krčál, Kopáč, Žahourek – Kučera (84. Vaníček) – Hynek (71. Novotný), Čáp, T. Labík (84. J. Labík), Kadlec – Bastin (84. Vejr).

Živanice - Velvary 2:2, pen. 3:4

Fakta – branky: 60. Kopecký, 85. Staněk – 49. Tenkl z penalty, 75. Vopat. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (90. Langr). Bez diváků. Poločas: 0:0. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Staněk, Polák – D. Pánek, Langr, Zavřel (79. Gašpar), Kakrda, Kopecký – Štěpánek (86. F. Pánek).

Brozany - Hradec Králové B 3:1

Fakta – branky: 45. Hruštinec, 77. Chukwuma, 87. Pardubský – 34. Kejř. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:3. Bez diváků. Poločas: 1:1. FC Hradec Králové B: Mach – Finěk, Čech, Locker, Kosař – Doležal (69. Vobejda), Soukeník (83. Vyšehrad), Samko (58. Mahr), Kejř (69. Chocholatý) – Bičiště, Šípek.

Zápy - Ústí n. O. 3:1

Fakta – branky: 29. Matějka, 41. Wojtek, 45. Magera – 69. Chleboun. Rozhodčí: Hányš. ŽK: 1:1. Bez diváků. Poločas: 3:0. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Ptáček, Chlebou, Mikor, Langer – Mayer (83. Petrjánoš), Špatenka, Pinkava (61. M. Krátký), Lněnička, Voleský – Souček.

Další výsledky – 8. kolo: Zbuzany – Mladá Boleslav B 3:1, Přepeře – Bohemians B 4:1, Dukla Praha B – Liberec B 0:4, Teplice B – Jablonec B odloženo.

Tabulka:

1. Zápy 8 6 0 1 1 18:8 19

2. Chlumec 8 6 0 0 2 19:8 18

3. Přepeře 8 5 0 1 2 16:9 16

4. Zbuzany 8 5 0 0 3 15:13 15

5. Ml. Boleslav B 8 5 0 0 3 16:15 15

6. Liberec B 8 4 0 1 3 22:16 13

7. Brozany 8 4 0 1 3 10:7 13

8. Velvary 8 3 2 0 3 10:12 13

9. Živanice 8 3 1 1 3 11:9 12

10. Jablonec B 7 4 0 0 3 13:13 12

11. Ústí n. O. 8 3 0 1 4 12:15 10

12. Hradec Král. B 8 2 1 1 4 11:13 9

13. Pardubice B 8 2 1 0 5 9:15 8

14. Dukla Praha B 8 2 1 0 5 12:22 8

15. Teplice B 7 0 2 1 4 7:16 5

16. Bohemians B 8 1 0 0 7 4:14 3

Kraus si výhry proti posílené rezervě cenil a chválil za výkon

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Odehráli jsme kvalitní a vyrovnané utkání, které se hrálo ve slušném tempu. Rozhodla brejková situace, kterou jsme nedokázali pokrýt. Vzhledem k tomu, že jsme své šance ve druhé půli nedokázali dotáhnout do kýženého konce, je z toho bohužel další prohra nejtěsnějším rozdílem.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Proti posílenému soupeři jsme předvedli velmi dobrý výkon. V první půli jsme ještě šance nevyužili, ve druhé už jednu ano a zaslouženě jsme vyhráli. Děkuji klukům za předvedený výkon a tři získané body z venku.“

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Úvod zápasu se nám docela povedl, dobře jsme bránili a soupeře do šancí moc nepouštěli. V půlce prvního poločasu jsme vytvořili zbytečný roh a z toho jsme dostali branku. Poté se naše zejména obranná hra zhoršila. Přestali jsme být důrazní, prohrávali jsme souboje a z toho pramenily chyby, které soupeř potrestal druhým a třetím gólem. Ve druhém poločase jsme už stihli jenom snížit.“

Michal Buriánek, hrající sekretář Živanic: „Musím smeknout před týmem, že i přes nepříznivé okolní vlivy dokázal z tohoto zápasu vybojovat alespoň bod. K utkání poznamenám jediné: Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Měli jsme výborný začátek a prvních třicet minut. Vstřelili jsme gól a předtím nedali tři gólovky. Pak jsme bohužel začali vyklízet pole a upouštět od aktivity. Inkasovali jsme do šatny. Po změně stran začali být aktivnější domácí. My jsme trochu prostřídali, chytili hru a byli dost na míči. Ale přišla druhá standardka a prohrávali jsme 2:1. V závěru jsme inkasovali potřetí. Propadli jsme v soubojích po standardních situacích. V úvodu jsme měli dát víc branek. Naopak lehce dostáváme góly. První byl patičkou, druhý po tečovaném centru ze strany. Zkrátka je to prohra ze dvou standardek.“