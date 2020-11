Řídící komise pro Čechy Fotbalové asociace České republiky vypustila v závěru uplynulého týdne „do světa“ předběžnou informaci o tom, kdy by se mohly znovu rozjet republikové soutěže.

Krátká zimní příprava a šup na věc, ve stručnosti.

Česká fotbalová liga a divize by se měly dočkat restartu sezony 2020/2021 už o víkendu 30. a 31. ledna 2021. Pokud to samozřejmě epidemiologická situace v ČR a s tím související vládní opatření dovolí.

Nejprve by se měla odehrát odložená podzimní kola, na což by pak plynule navázala jarní část. Konec sezony je naplánován na poslední červnový víkend.

Deník proto vytvořil krátkou anketu. Ta je zamířena na pětici regionálních týmů, kterých se to týká. Jejich zástupci odpovídali na jednoduchou otázku:

Co říkáte na to, že ČFL a divize se mají znovu rozjet užo víkendu 30. a 31. ledna?

Tomáš Bastin, útočník FK Chlumec nad Cidlinou: „Co k tomu říct? Je to docela brzy, ale na druhou stranu alespoň nebude tak dlouhá zimní příprava (usměje se). Je to fajn, fotbal už mi chybí. Nejspíš budeme hrát dlouho na umělých trávách, z čehož zrovna moc nadšený nejsem. Nicméně jsem rád, že se sezona zase rozjede a už ji dohrajeme, snad.“

Daniel Finěk, obránce FC Hradec Králové B: „Určitě bych to uvítal, čím dříve začneme, tím odehrajeme více zápasu, což muže jen pomoci. Snad nepřijde další pauza a soutěž se bude moci v klidu dohrát. My potřebujeme v tomto věku hrát zápasy a sbírat zkušenosti, takže je to hodně důležité, aby se začalo.“

Jan Kabeláč, záložník FK Náchod: „Já bych byl hrozně rád, kdyby se začalo hrát takhle brzy a na nic se nečekalo. Uvítal bych to. Trenér nám všem už psal, že by se mělo hrát poslední lednový víkend, takže to víme od něj a jsme na to připraveni, snad se tedy začne. Věřím, že letošní sezona se dohraje.“

Tomáš Picha, obránce TJ Dvůr Králové nad Labem: „Rozjezd soutěží už v lednu mě trochu překvapil, ale samozřejmě ho vítám. Pauza byla dlouhá a jinak by se letošní ročník dohrát nemohl. Navíc se budou místo dlouhé zimní přípravy hrát ostré zápasy. Snad bude situace už jen příznivá a vše půjde podle plánu.“

Josef Zezula, záložník MFK Trutnov: „Jsem rozhodně pro. Podle mého názoru platí čím dříve se soutěže rozjedou, tím lépe. Věřím, že nám všem fotbal chybí a pro všechny týmy to bude stejné. Bude kratší čas na přípravu a bude více zápasů a méně tréninků, což věřím, že bude všem vyhovovat.“