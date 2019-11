Třetí nejvyšší soutěž fotbalistů prochází v aktuálním ročníku výraznou změnou. Česká fotbalová liga se hraje ve dvou skupinách po šestnácti mužstvech. Je to kvůli zařazení B týmů, které přešly z končící Juniorské ligy.

Týká se to také rezervy FC Hradec Králové. Její trenér Karel Krejčík před sezonou moc nevěděl, co čeho Votroci jdou.

„Tušil jsem však, že to nebude snadné,“ říká kouč. Nakonec může být po podzimní části pozitivní, neboť jeho svěřenci se prezentovali vcelku dobrými výkony i výsledky. „S bodovým ziskem a umístěním můžeme být spokojeni. Výkony nebyly špatné, ale rozhodně vidím i dost rezerv,“ podotýká zkušený stratég.

Odpovídá třiadvacetibodový zisk vašim předsezonním představám?

Před sezonou jsme vytvořili mladý kádr složený převážně z dorostenců kategorie U19 a U18 a zbytku hráčů z juniorky. Z A mužstva nás posílil hrající asistent trenéra Marek Plašil. Předpokládal jsem, že třetí liga nebude snadnou soutěží, takže se ziskem třiadvaceti bodů můžeme být spokojeni.

A co herní stránka, byl jste během podzimní části spokojen i s výkony týmu?

Vyzkoušeli jsme několik rozestavení mužstva. Ze začátku sezony nám nevycházely úvodní minuty utkání, naopak v závěru jsme měli jednoznačně horší druhé poločasy. Výkony nebyly špatné, ale rozhodně vidím i dost rezerv.

V čem je ČFL rozdílná oproti Juniorské lize, kterou jste předtím hráli několik let?

Na Juniorskou ligu chodilo velice málo diváků, kluci hráli v podstatě od dorostu stále proti stejným hráčům. To Česká fotbalová liga mužů změnila. Máme bohužel v naší skupině hned osm B mužstev. Ovšem ty zápasy jsou více navštěvovány, má to jinou atmosféru, je tam více kontaktů, někdy i zajímavé vedení utkání od rozhodčích, na což mladí hráči nejsou zvyklí.

Hradecké béčko již v minulosti třetí nejvyšší soutěž hrávalo. Je současná úroveň stejná či jiná?

Trénoval jsem Českou fotbalovou ligu dva roky v Náchodě. Těžko se to srovnává, ale domnívám se, že dříve byla úroveň o něco vyšší.

Zmínil jste, že ze šestnácti celků je hned polovina rezerv. Je nějaký rozdíl, když hrajete proti klasickým týmům nebo proti B mužstvům?

Už jsem párkrát říkal, že bych přivítal, kdyby v naší skupině bylo více mužstev klasických. Proti rezervám to jsou podobná utkání jako v Juniorské lize. Naopak v zápasech proti klasickým mužstvům je řada věcí jinak.

Váš tým se opírá o zkušenosti stopera Marka Plašila a dravé mládí. Jak tento mix funguje na hřišti i v kabině?

Vedení klubu vymyslelo velice kvalitního a charakterního hrajícího asistenta. Díky tomu nám to v šatně i na hřišti s Markem klape.

Mají někteří vaši svěřenci perspektivu, aby se v brzké době posunuli do áčka?

Ta perspektiva tam každopádně je, to nám ukázaly podzimní zápasy. Chodili k nám hrát kluci ze širšího kádru A mužstva, kteří neměli v úvodu sezony místo v základní sestavě a podzim končili v základu. Takže i v našem kádru jsou hráči, kteří se mohou posunout do áčka, záleží jenom na jejich pracovitosti. A pak také aby dostali příležitost.

K dispozici jste měl svůj hráčský kádr béčka a někdy vám pomohli hráči širšího kádru A týmu, bylo to na hřišti vždy znát?

Několik utkání jsme odehráli jen s naším kádrem. Když přišli hráči z áčka, tak to pro nás byla pomoc, protože i konkurence na jednotlivé posty byla daleko větší.

Po podzimu jste osmí, budete na jaře pošilhávat po posunu vzhůru o nějaké to místo?

Řada věcí se samozřejmě bude odvíjet od A mužstva. Mohou nastat i nějaké posuny v našem kádru, ale doufám, že se udržíme v půlce tabulky. A kdyby to bylo lepší, budu nadmíru spokojen.