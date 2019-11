Plusová čísla… Česká fotbalová liga navlékla pro tuto sezonu nový kabát. Přibrala rezervní týmy a rozdělila se na dvě skupiny. Východočeská pětice nastupuje v béčku.

Zástupcům týmů Deník položil shodnou otázku: Jak hodnotíte vystoupení svého týmu v podzimní části?

TJ Sokol Živanice

Roman Oliva, trenér: „Jsme navýsost spokojení. Podzim jsme měli vydařený. V prvních deseti kolech jsme dosahovali výborných výsledků. Potom přišel bodový útlum, když jsme třikrát prohráli, z toho dvakrát na penalty. S béčky, která byla kvalitně posílena. Jediná hořkost, která nás potkala, bylo utkání s Přepeřemi.“

FK Chlumec nad Cidlinou

Jan Kraus, trenér: „I přes problémy na začátku dopadla půlsezona nad očekávání. K úplné spokojenosti mi chybí asi pět bodů, které jsme mohli získat venku, ale na druhou stranu jsme některé zápasy vyhráli se štěstím, takže musím být spokojen. Když na to na jaře navážeme, můžeme se posunout.“

FC Hradec Králové B

Karel Krejčík, trenér: „Podzim hodnotíme pozitivně. Nechtěli jsme být na ocasu tabulky. Celou dobu jsme se drželi v popředí, závěr nám to sice trochu pokazil, ale i tak jsme s 8. místem i s hrou vcelku spokojeni. Zpočátku jsme si zvykali na přechod z Juniorské ligy do třetí ligy mužů. Dochází ke konfrontaci s nebéčkovými celky. Určitě je to tvrdší, nepíská se každý kontakt. Způsob hry týmů je jiný. O soutěž je divácky větší zájem. Jen mě trochu mrzí, že poměr B mužstev není v obou skupinách stejný.

Jiskra Ústí nad Orlicí

Vladimír Chudý, trenér: „Když ve zkratce zhodnotím podzim, k úplné spokojenosti mi chybí 1 bod, aby jsme v tabulce pravdy měli nulu. Mrzí mě domácí ztráty s Živanicemi a hlavně Velvary, kdy jsme měli utkání velmi dobře rozehrané. Celkově jsme měli dobře rozehráno několik utkání, bohužel se mám je nepodařilo dotáhnout. Potvrdilo se, že je ČFL příchodem béček kvalitnější.“

FK Pardubice B

Kamil Řezníček, trenér: „Jako nováček jsme do soutěže nevstupovali s přehnanými ambicemi. Dali jsme si interní cíl a chtěli jsme mít po podzimu kolem dvaceti bodů. Chyběly nám k tomu čtyři body, které jsme poztráceli ve slibně rozehraných zápasech. Co se týče herní stránky, tak se nám oproti loňské sezoně rozpadla kostra mužstva. Plnili jsme funkci rezervy, každý zápas se hrál v jiné sestavě. Hráči neměli zažité automatismy, přesto jsme herně vyloženě nepropadli.“

ČFL B - sestava podzimu podle Deníku: Frydrych (Živanice) - Langer (Ústí n. O.), Plašil (Hradec Králové B), Havel (Chlumec n. C.) - Souček (Ústí n. O.), Čáp (Chlumec n. C.), Herzán (Živanice), Mužík (Pardubice B) - Bičiště (Hradec Králové B), Bastin (Chlumec n. C.), Nikodem (Živanice).

(Pozn.: Pouze hráči z východočeských týmů.)

Tabulka po podzimu:

1. Jablonec B 15 11 1 1 2 31:17 36

2. Zápy 15 10 1 1 3 33:20 33

3. Živanice 15 8 1 3 3 29:20 29

4. Ml. Boleslav B 15 7 3 1 4 41:22 28

5. Chlumec n. C. 15 7 2 2 4 27:21 27

6. Bohemians B 15 7 1 1 6 33:27 24

7. Velvary 15 6 2 2 5 24:20 24

8. Hradec Král. B 15 6 1 3 5 25:18 23

9. Zbuzany 15 6 1 3 5 33:31 23

10. Ústí nad Orlicí 15 7 1 0 7 24:29 23

11. Přepeře 15 6 1 0 8 28:27 20

12. Dukla Praha B 15 6 0 1 8 34:41 19

13. Liberec B 15 4 2 1 8 23:31 17

14. Pardubice B 15 4 2 0 9 24:34 16

15. Teplice B 15 2 2 2 9 23:44 12

16. Brozany 15 2 0 0 13 11:41 6

Snad každý fotbalový fanoušek v Česku zaznamenal počin třetiligového Chlumce nad Cidlinou v MOL Cupu. Tým, který finančně opečovává mecenáš Jiří Ryba, během své spanilé pohárové jízdy vyřadil dva prvoligové soky. Příbrami i Bohemians Praha 1905 porazil 2:1. V obou případech rozhodl v závěru utkání. V osmifinále se statečně rval s aktuálně druhým nejlepším českým celkem. Ba co víc, plzeňskou Viktorii měl na lopatě a nebyl daleko od další megasenzace. Favorit nakonec vyhrál až po prodloužení 4:3 a mohl si hodně oddychnout. „Pro nás to byla pohádka,“ hodnotili hráči veleúspěšné vystoupení.