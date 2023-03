Utkání se hrálo na travnaté ploše Městského stadionu v Mladé Boleslavi. „Oproti soupeři jsme měli začátek malinko složitější, protože si kluci museli zvyknout na přírodní trávu. Boleslav na ní už párkrát byla, pro nás to byl tak trochu nepřítel. Postupem času jsme se ale přizpůsobili,“ uvedl kouč hradecké juniorky Aleš Čvančara.

Nejzajímavější momenty duelu orámovaly poločasovou přestávku. V nastavení první půle měli blíž ke skórování Hradečtí, když Hodačovu ránu vytáhl domácí gólman konečky prstů na břevno.

START ČFL: Chlumečtí chtějí zůstat na „bedně“, rezerva Votroků má jiné priority

„S prvním poločasem z naší strany panuje spokojenost, hrálo se vyrovnané utkání,“ pronesl šéf lavičky Votroků.

Osm minut po pauze zahrávali Boleslavští pokutový kop, z něj ovšem bývalý reprezentant Skalák nechal vyniknout náhradního hostujícího brankáře Strnada, jenž o přestávce vystřídal po úderu do hlavy otřeseného Čábelku. „Chytal ostrý zápas po asi osmi měsících. Je super, že se mu podařilo zneškodnit penaltu Jirky Skaláka,“ těšilo Čvančaru.

Ml. Boleslav B (modří) - Hradec B 0:0Zdroj: Miloš Moc„Kvůli zranění Holovatského jsme hráli ve druhé půli asi čtyři minuty v deseti. Soupeř se díky tomu dostal do tlaku, ale naši hráči to umakali, ubojovali a vyloženou šanci domácím nedopřáli. My naopak z brejkových situací několikrát zahrozili. Kluky chválíme za výborný bojovný výkon, duelu remíza ve finále sluší,“ uzavřel hradecký lodivod.

„V oboustranně bojovném utkání na těžkém terénu jsme sice byli o kousek lepším týmem, navzdory terénu jsme slušně kombinovali, ale gólový efekt nám chyběl,“ hodnotil zápas trenér béčka Mladé Boleslavi Pavel Malura.

ČFL, skupina B – 16. kolo

FK Mladá Boleslav B - FC Hradec Králové B 0:0. Rozhodčí: Šťastný. Hráno bez karet. Diváci: 100. Mladá Boleslav B: Kořán – Rulc, Coňk, König, Leitl – Malý, Brejcha (24. Král, 58. Šoufek, 81. Howard), Donát, Tichý – Skalák (81. Hradec), Vlček. Hradec Králové B: Čábelka (46. Strnad) – Hlaváč, Baloun, Holovackyi (76. Šípek) – Mahr, Schmoranz, Boniš, Kadrmas (22. Hypšman) – Hájek, Trusa, Hodač.



Statistiky zápasu - držení míče: 59% - 41%. Střely na branku: 3:4. Střely mimo: 3:1. Rohy: 2:8. Ofsajdy: 3:2. Fauly: 8:10. Zdroj: onlajny.com

Další výsledky: Pardubice B - Zápy 1:1 (24. Costa Da Rosa - 49. Jelínek), Ústí nad Labem - Jablonec nad Nisou B 0:4 (46. Diviš, 52. Podzimek, 58. Heidenreich, 81. Rozkovec), Viktoria Žižkov - Přepeře 3:0 (25. z pen. a 65. Voltr, 85. Řezáč), Most/Souš – Chlumec nad Cidlinou 1:1 (17. Kubeš – 27. Finěk), Velvary - Benešov 2:0 (4. Kim, 72. Vopat), Brozany - Teplice B 0:1 (20. Beránek), Kolín – Živanice (utkání bylo odloženo na 19. dubna).

V dalším kole se desátí Votroci střetnou doma s vedoucí Viktorií Žižkov. Atraktivní utkání se hraje v neděli 12. března od 10.15 hodin v areálu na Bavlně.

ANKETA DENÍKU: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub Královéhradeckého kraje