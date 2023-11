Až ve čtrnáctém kole došlo na zajímavou premiéru. Vůbec poprvé v probíhající sezoně České fotbalové ligy skupiny B dokázaly všechny čtyři východočeské týmy bodovat. Z tříbodového zisku se ale radovaly jen dva z nich – Živanice a rezerva Hradce Králové. Pardubické béčko a Chlumec nad Cidlinou braly „jen“ bod.

ČFL, skupina B: Hradec Králové B (v tmavém) - Teplice B | Foto: fchk.cz/Luboš Lorinc

Teprve potřetí na podzim se z plného bodového zisku radovali fotbalisté Živanic a skalp silného soupeře z Ústí nad Labem pro ně má v našlapaném pořadí ve spodní polovině tabulky vysokou cenu. A to tím spíše, že se jim povedlo otočit výsledek, když správně zareagovali na inkasovanou branku z penalty.

Duel Votroků s Teplicemi B, který byl zároveň soubojem předposledního s posledním týmem tabulky, gradoval v závěru. Čtvrt hodiny před koncem poslal domácí do vedení Koubek. Když už to vypadalo, že tahle trefa bude Hradci stačit na výhru, hosté v nastavení po standardní situaci vyrovnali. Remízou ale zápas neskončil. Z poslední akce udeřili Východočeši. Po dlouhém autu Boniše dorazil balon do sítě na zadní tyči důrazný Harazim.

ČFL: Chlumečtí mířili do vlastní branky, Živanice obraly tým z čela tabulky

Až v závěrečné čtvrthodině padaly góly rovněž v Chlumci. Domácí poslal proti Brozanům do zaslouženého vedení Bastin, jenomže hosté za deset minut šťastně vyrovnali.

Pardubičtí „mistři remíz“ dělili body pošesté v sezoně. V Kolíně museli tento výsledek brát už proto, že skóre srovnali v početním oslabení.

ČFL, skupina B – 14. kolo

Hradec Králové B – Teplice B 2:1. Branky: 76. Koubek, 90. + 4. Harazim – 90. + 1. Lukáš. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 3:3. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Hradec B: Zadražil – Mahr, Hlaváč, Baloun – Harazim, Dancák, Pudhorocký, Boniš – Schmoranz (46. Musil, 69. V. Šimon), Koubek, Šašinka. Chlumec nad Cidlinou – Brozany 1:1. Branky: 75. Bastin – 86. Krátký. Rozhodčí: Mach. ŽK: 2:4. Diváci: 185. Poločas: 0:0. Chlumec: Brát – Veselka, Krčál, Havel, Řezníček – Vaníček – Slavík (85. Kopáč), Kejř, Doležal, T. Labík (86. Weis) – Bastin. Kolín – Pardubice B 1:1. Branky: 27. Veselý – 83. Brdička. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (62. Pandula). Diváci: 140. Poločas: 1:0. Pardubice B: Šmíd – Mareš, Tecl, Koukola, Kurka – Jarkovský (74. Vencl) – Machů, Pandula, Sedláček 82. Hanč), Brychnáč (66. Miláček) – Brdička. Živanice – Ústí nad Labem 3:1. Branky: 30. Kopecký, 39. Holec, 81. D. Pánek – 22. z pen. Černý. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 2:4. Diváci: 107. Poločas: 2:1. Živanice: Zíma – Buriánek, Spěvák, Vobejda, Polák (88. Chocholatý) – Langr, Svoboda, Zvěřina (88. Staněk), Nikodem – Kopecký (83. F. Pánek), Holec (66. D. Pánek).

Další výsledky: Jablonec nad Nisou B – Přepeře 1:1, Most-Souš – Zápy 2:2, Liberec B – Česká Lípa 1:1, Mladá Boleslav B – Velvary 1:1.