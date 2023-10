Jen dva body z dvanácti možných uhrály o víkendu východočeské celky ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži. Živanice a hradecká rezerva doma remizovaly. Prohru si připsaly jak Pardubice B, tak Chlumec nad Cidlinou.

ČFL, skupina B: Pardubice B (v červeném) - Zápy | Foto: David Haan

Živanice hostily Přepeře, tedy přímého konkurenta ze závěru tabulky, a cíl si tedy nemohly klást jiný než životně potřebné vítězství. Jenže umění vyhrávat živaničtí fotbalisté na podzim pozapomněli, povedlo se jim to zatím jenom dvakrát a také v tomto případě brali pouze bod, když sice odpověděli na rychle inkasovanou branku, ovšem jejich další ofenzivní úsilí se pak minulo účinkem a z remízy nadšeni nebyli.

Votroci šli do zápasu proti Brozanům s jasným cílem – vyhrát. Při pohledu na jejich sestavu, která byla prakticky celá tvořena hráči ze širšího kádru prvoligového mužstva, ani jiný úkol mít nemohli. Bohužel ani extrémní posílení jim tříbodový zisk nepřineslo. Hradečtí se proti dobře bránícímu soupeři nedokázali gólově prosadit. Územní převahu sice měli, ale do šancí se moc nedostávali. Když už nějakou měli, tu největší Koubek, síť rozvlnit nedokázali. A tak si připsali do tabulky pouze bod, což je jistojistě velkou ztrátou.

Také pardubické béčko posílilo svoje řady, jenže na silné Zápy to ani tak nestačilo. Domácí potopil obdržený gól do šatny, v nástupu do druhé půlky se hosté trefili znovu a taktovku z rukou nepustili.

Chlumec sice na půdě rezervy Liberce prohrál hladce 0:3, ale utkání mohlo dopadnout i úplně jinak. Po čtvrthodině hry totiž za stavu 0:0 hostující Bastin nedal penaltu. Stejný hráč pak v 70. minutě vybídl k vyrovnání na 1:1 Weise, ale střídající chlumecký hráč v tutovce před odkrytou svatyní selhal, když z malého vápna jenom trefil vracejícího se brankáře. A domácí hráči prakticky vzápětí po dlouhém nákopu přidali klíčovou druhou trefu.

ČFL, skupina B – 12. kolo

Hradec Králové B – Brozany 0:0. Rozhodčí: Melichar. ŽK: 3:2. Diváci: 110. Hradec B: Zadražil – Hlaváč, Čech, Baloun (88. Holovatskyi) – Čmelík, Dancák, Pudhorocký, Juliš – Koubek, Hais, Šašinka. Liberec B – Chlumec nad Cidlinou 3:0. Branky: 38. Okoh, 70. Hudák, 90. Málek. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Chlumec: Brát – Veselka (88. Krčál), Kopáč, Zukal (52. Havel), Řezníček – Vaníček (46. Čáp) – Kneifel, Slavík (65. Kejř), Doležal, T. Labík (46. Weis) – Bastin. Pardubice B – Zápy 1:3. Branky: 35. Miláček – 21. Kocourek, 45. Woitek, 51. Pardubský. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 1:2. Diváci: 90. Poločas: 1:2. Pardubice B: Kinský – Mareš (63. Svatoš), Koukola, Tecl, Helešic – Solil (80. Jarkovský) – Pandula (63. Machů), Mukwele (80. Brychnáč), Brdička, Miláček – Matoušek (22. Sedláček). Živanice – Přepeře 1:1. Branky: 21. Kopecký – 15. Bulíř. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 1:0. Diváci: 107. Poločas: 1:1. Živanice: Zíma – Buriánek, Spěvák, Vobejda, Polák – Chocholatý, Svoboda (90. Staněk), Langr, Nikodem – Pilný (73. Holec), Kopecký (80. D. Pánek).

Další výsledky: Kolín – Ústí nad Labem 3:2, Most – Velvary 0:4, Mladá Boleslav B – Česká Lípa 4:1, Jablonec nad Nisou B – Teplice B 1:0.