Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou po týdnu doma opět přišli o nadějné vedení a brali jen bod. V předešlém kole hráli 3:3 s Kolínem, nyní remizovali 1:1 s týmem Brozan. V tabulce České fotbalové ligy skupiny B jim však stále patří solidní šesté místo.

Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou doma znovu „jen“ remizovali. | Foto: Martina Hegerová

Závěrečné podzimní domácí vystoupení chtěli svěřenci trenéra Tomáše Hrabíka zvládnout vítězně. Na hřišti to podle toho taky tak vypadalo. Od úvodních minut byli aktivnějším celkem, ovšem v první půli žádná jejich příležitost gólem neskončila a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce Brozany malinko vyrovnali hru, přesto byl Chlumec stále o něco lepší. Góly ale padaly až v závěrečné čtvrthodině utkání. Domácí šli do vedení poté, co Labík přesným centrem našel hlavu Bastina a ten se nemýlil.

VIDEO: Chlumečtí ztratili dvougólové vedení a dali si dva ukázkové vlastence

Bohužel hosté za deset minut poměrně šťastně vyrovnali. Ze standardní situace z vlastní poloviny přišel jejich dlouhý nákop, balon se dostal ke kapitánovi Krátkému, který si ho zasekávačkou přehodil z pravé na levou nohu a propálil vše, co mu stálo v cestě.

ČFL, skupina B – 14. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – SK Sokol Brozany 1:1 (0:0). Branky: 75. Bastin – 86. Krátký. Rozhodčí: Mach. ŽK: 2:4. Diváci: 185. Poločas: 0:0. Chlumec: Brát – Veselka, Krčál, Havel, Řezníček – Vaníček – Slavík (85. Kopáč), Kejř, Doležal, T. Labík (86. Weis) – Bastin. Brozany: Kouba – Strada, Bechyně, Zárybnický, Bubeníček – Soungole – Krátký (90. + 2. Stupka), Schettl, Šup, Tichý (46. Novotný) – Chukwuma (46. Ugwu).

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „V bojovném utkání jsme zejména v první půli byli aktivnějším týmem, ale v šestnáctce hostí nám chyběl důraz. Po přestávce se hra vyrovnala, my jsme se dostali do vedení, ale nepohlídali jsme jednu z mála standardních situaci soupeře, který z ní vyrovnal. Není to poprvé, co jsme nezvládli závěr zápasu. Za týden budeme chtít uspět v České Lípě.“

Brankář Brát poprvé v kariéře skóroval: Ani jsem nevěděl, jak se slavěj góly

DALŠÍ ZÁPASY: Hradec Králové B - Teplice B 2:1 (76. Koubek, 90. + 4. Harazim – 90. + 1. Lukáš), Kolín - Pardubice B 1:1 (27. Veselý - 83. Brdička), Živanice - Ústí nad Labem 3:1 (30. Kopecký, 39. Holec, 81. D. Pánek - 22. z pen. Černý), Most/Souš - Zápy 2:2 (48. z pen. Glaser, 70. Novotný - 10. a 50. Stropek), Jablonec nad Nisou B - Přepeře 1:1 (60. Velich - 19. Rozkovec), Mladá Boleslav B - Velvary 1:1 (29. Mašek - 64. Žežulka), Liberec B - Česká Lípa 1:1 (54. Hadaščok - 33. Penc).

V závěrečném podzimním kole zajíždí Chlumec nad Cidlinou na půdu českolipského Arsenalu, desátého týmu tabulky. Utkání se hraje v sobotu 11. listopadu od 14 hodin.