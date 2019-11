Tomáši, skončila vaše pohárová pohádka?

Je to tak, pohádka skončila. Ale asi tak, jak jsme si všichni představovali.

Se vztyčenou hlavou?

Přesně. Báli jsme se debaklu, ale dopadlo to dobře.

Moc nechybělo, abyste vyhráli, ne?

Nakonec málem jo, ale zároveň to bylo i hrozně daleko. Soupeř asi zaslouženě postoupil.

Co vám chybělo k tomu, abyste dokonali senzaci?

Možná třetí gól za stavu 2:0. Kdybychom tam loupli třetí, tak by to Plzeň už asi nezvládla. Na druhou stranu pak se projevila její velká síla, zvlášť s příchodem Limby (Limberského - pozn. aut.) a Krmelce (Krmenčíka).

Ještě přišel na hrot vysoký Chorý, to taky bylo znát.

Přesto musím zatleskat našim stoperům, protože je uskákali suprově. Myslím si, že to taky zvládli se ctí.

Váš útok taky nebyl špatný. Tři góly Plzni nedá ani Slavie či Sparta.

(usměje se) No jo. Čekali jsme na ty naše brejky a domnívám se, že teď hrajeme celkově dobrý fotbal. Chtěli jsme to dneska ukázat. Je super dát Plzni tři góly.

V ochozech se tísnily skoro čtyři tisícovky diváků. Je to zážitek?

To je zážitek na celý život.

Asi hned tak nezapomenete na tuhle pohárovou jízdu, že?

Určitě ne. Před sezonou jsme v to nikdo ani nedoufal.

Teď se musíte rychle přeorientovat zpět na ČFL.

Teďka do Velvar. (směje se)

Po Plzni do Velvar.

Ne, teď vážně. Nějak důstojně musíme tu podzimní část dohrát. Čekají nás ještě tři náročné zápasy.

A pak to trošku oslavíte?

To každopádně. (mrkne)

Chlumečtí hráli výborně, ocenil Bakoš



Specifikum pohárového zápasu, kde favorit nemá dopředu nic jasné. O tom se přesvědčila i Plzeň. Moc nechybělo a mohla dopadnout jako předtím Příbram i Bohemians Praha. Tyhle týmy v Chlumci nepochodily.



„Vidíme to všude po světě. Naposledy se to stalo Tottenhamu, který vypadl s týmem ze čtvrté ligy. Ve fotbale se to stává, ale my nechceme, aby se to stávalo zrovna nám,“ pronesl Marek Bakoš, asistent plzeňského kouče Pavla Vrby. „Jsme rádi, že jsme z tohoto infarktového zápasu postoupili,“ oddychl si po skončení Luděk Pernica, stoper Viktoriánů.



„Vývoj pro nás nebyl ideální, ale zvládli jsme nepříznivé skóre zvrátit a postoupili jsme,“ doplnil ho Bakoš a pokračoval: „Byl to složitý duel. V úvodu jsme nevyužili šance, domácí se chytili, hráli výborně, vstřelili nám dva góly a postoupit bylo hodně těžké.“ Ještě donedávna skvělý slovenský útočník, který loni ukončil hráčskou kariéru, také ocenil Chlumec. „Byla tady hromada lidí, výborná atmosféra. Domácí hráli skvěle, k výkonu jim gratuluji, fanouškům připravili pěkné odpoledne.“