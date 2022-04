Svěřenci trenéra Františka Šturmy přidali v boji o záchranu další bodík. Ten získali na půdě týmu z horní poloviny tabulky Dukly Praha B. V 62. minutě to vypadalo dokonce ještě nadějněji, neboť Chlumec poslal do vedení snajpr Tomáš Bastin. Hosté se však z náskoku neradovali příliš dlouho, protože již za sedm minut vyrovnal domácí Hodek na konečných 1:1. Chlumecký tým je v tabulce dvanáctý a zdá se, že se pomalu dere do vyšších pater.