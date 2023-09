Fotbalisté FC Hradec Králové B v sedmém utkání této sezony ČFL skupiny B remizovali doma s béčkem Jablonce nad Nisou a v tabulce jim patří předposlední patnáctá příčka.

Královéhradecký gólman Marek Čábelka sice proti Jablonci B dvakrát kapituloval, ale jeho tým nakonec vydřel v závěru zápasu bod. | Foto: David Haan

V Hradci se představil velmi dobře hrající soupeř. Ten také gólově udeřil jako první, když se ve 35. minutě prosadil po pěkné kombinační akci Velich. Votroci však stihli ještě do přestávky vyrovnat. Po standardní situaci Dancáka a zpětné hlavičce jednoho z nabíhajících hráčů si na zadní tyč naběhl Horák, pro kterého už nebyl problém dopravit balon do sítě.

Po změně stran se Jablonečtí dostali do tlaku, ale dlouho se nemohli prosadit. Povedlo se to až v 66. minutě Gašimu, jehož branka ale byla spíše z kategorie šťastných. Hráč severočeského mužstva si po náběhu za obranu zpracovával dlouhý balon, ten mu odskočil od nohy a dokutálel se do brány mimo dosah gólmana Čábelky.

V závěrečných minutách zápasu se Votroci tlačili za vyrovnáním. Když už to vypadalo, že se jim to nepovede, ve třetí minutě nastaveného času zahrál Dancák míč ze standardní situace přesně do míst, kde nabíhali tři jeho spoluhráči. Balon si našel střídající Boniš a nedal brankáři Reinerovi šanci.

ČFL, skupina B – 7. kolo

FC Hradec Králové B – FK Jablonec nad Nisou B 2:2 (1:1). Branky: 44. Horák, 90. + 3. Boniš – 35. Velich, 66. Gaši. Rozhodčí: Duda. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Poločas: 1:1. Hradec B: Čábelka – Mahr, Hlaváč, Baloun – Musil (73. Boniš), Ševčík, Dancák, Horák – V. Šimon (73. Březák), Hodač (78. L. Hruška), Schmoranz. Jablonec B: Reiner – Malý, Vošahlík, Karban, Konda (86. Nykrín) – Gaši (89. Svoboda), Ritter, Kubín, Breda – Velich (89. Diviš), Náprstek (59. Kubát).

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Jelikož jsme dvakrát prohrávali a soupeř předvedl velmi dobrý výkon, tak jsme i s bodem spokojení, přestože jsme šli do utkání se dvěma úkoly. Tím prvním byla změna přístupu a odčinění poslední porážky i ostudného výkonu. Tím druhým bylo vítězství. Kluci tentokrát pracovali do poslední vteřiny a za to byli odměněni vyrovnávacím gólem na 2:2. Svoji snahu ale musí ještě trochu pozměnit, aby se zbavili křečovitosti, která nás v zápase místy provázela.“

DALŠÍ ZÁPASY: Chlumec nad Cidlinou - Živanice 3:2 (22. vlastní Čermák, 67. Bastin, 88. Slavík - 33. vlastní Krčál, 60. Polák), Brozany - Pardubice B 1:1 (29. Chukwuma - 46. Pandula), Mladá Boleslav B - Kolín 1:2 (52. Kaulfus - 18. Čapek, 34. Veselý), Liberec B - Most/Souš 2:3 (6. Polyák, 90. + 2. Kok - 11. Jacobovici, 25. Petržílka, 51. Kubeš), Česká Lípa - Ústí nad Labem 0:1 (44. Chodora), Teplice B - Zápy 0:3 (26. z pen. Duben, 35. Kocourek, 47. Kavalír), Velvary - Přepeře 1:1 (87. Žežulka - 45. Šťovíček).

V dalším kole mladí Votroci zavítají do Mladé Boleslavi, kde je čeká souboj s tamní rezervou. Utkání se hraje v neděli 24. září od 10.15 hodin.