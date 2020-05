Prvním soupeřem po dlouhé pauze bez herní praxe bude pro svěřence zkušeného trenéra Karla Krejčíka tým Dvora Králové nad Labem. Utkání se bude hrát na hřišti divizního celku v pátek od 17.30. hodin.

Hned první utkání může napovědět, jak fotbalisté pracovali v individuálních podmínkách během dlouhé karantény, kdy nebyla možnost trénovat týmově. Proto si i trenér hradecké rezervy pochvaluje možnost získat zpět herní praxi v přípravném turnaji, který připravil krajský fotbalový svaz. „Určitě je to pozitivní. Hráči budou mít zpátky herní praxi, navíc bude větší motivace,“ řekl trenér Krejčík pro Fotbal v kraji k nové soutěži, které se kromě Hradce B zúčastní Dvůr Králové, Náchod, Trutnov a Chlumec nad Cidlinou.

V jaké kondici se vrátili hráči zpět do klasického tréninkového procesu?

Samozřejmě je vidět, kdo pro sebe dělal více a kdo méně, ale i když hráči samozřejmě měli individuální plány, tak ty vám nedají tolik, co společná příprava.

Těšili se hodně?

Musím říct, že přišli opravdu nažhaveni, za což jsem rád. Byla to opravdu dlouhá doba bez společných tréninků a hlavně bez party.

Přišli i noví hráči, že?

Přesně tak. Dorazilo sedm končících dorostenců.

Pěkné číslo.

Je to super. Můžeme rozšířit tréninkový proces. Chodí nás osmnáct až dvaadvacet, což je opravdu solidní číslo.

Podzim byl vlastně novinkou pro všechny, když rezervy ligových týmů hrály v ČFL, jak se vám nový formát líbil?

Bylo to ku prospěchu věci. Mladí hráči se mnohem více otrkají v ČFL než v Juniorské lize. Soutěž byla mnohem atraktivnější, chodilo více diváků. Navíc ve většině týmu se objevila i řada hráčů se zkušenostmi z ligy.

Vám na podzim jako hrající asistent pomáhal Marek Plašil, proč končí?

Jako hlavní trenér bude v Hradci působit u hráčů U16. Všichni mu to moc přejeme. U nás odvedl skvělou práci. Mladým klukům šel vždy příkladem a pořád dokazoval, že má na to hrát na vysoké úrovni. Co jsme od něj očekávali, to splnil na výbornou.

S podzimem u vás tedy panovala spokojenost?

Ano. Naše hra odpovídala představám, které jsme měli. Pro hráče byl nový formát přínosný a dal jim mnohem více do dospělého fotbalu. To jsou všechno důležité faktory, které s předčasně ukončené sezony, dělají sezonu úspěšnou.

Na pohár, který začíná v pátek se těšíte?

Moc. Můžeme v něm otestovat spoustu hráčů na příští sezonu, navíc všichni získají herní praxi. Je dobře, že svaz s takovým nápadem teď přišel.