/VIDEO S KRÁSNÝM GÓLEM/ Jedenáct branek inkasovali v posledních třech duelech ČFL fotbalisté Chlumce nad Cidlinou. Po porážce v Ústí nad Labem 2:4 nebodovali i ve dvou východočeských derby. Nejprve doma nestačili na pardubické béčko (1:2) a o uplynulém víkendu dokonce schytaly debakl (1:5) na trávníku Živanic. Svěřenci kouče Tomáše Hrabíka se tak v tabulce skupiny B propadli ze šesté na osmou příčku.

Sestřih gólů ze zápasu České fotbalové ligy FK Chlumec nad Cidlinou – FK Pardubice B (1:2) včetně nádherné trefy hostujícího Brože. | Video: FK Chlumec n. C.

V domácím utkání s Pardubicemi B padly všechny branky v úvodní pětačtyřicetiminutovce. Hosty nejprve poslal do vedení Miláček, jenž po kombinační akci uklízel balon do prázdné branky. Chlumecký stoper Kopáč po dohrané standardní situaci sice vyrovnal, ale rozhodující slovo měl pardubický útočník Brož, který se trefil nádhernou střelou z pětadvaceti metrů do šibenice (viz video).

Na půdě Živanic Chlumečtí inkasovali během první půle třikrát, přičemž sami ani jednou neskórovali. Tím bylo prakticky po zápase. Přitom za stavu 1:0 mohli hosté vyrovnat, ale proti byla branková konstrukce. Po změně stran byli sice aktivnější, vedlo to však pouze k čestnému úspěchu, zatímco na druhé straně ještě dvakrát kapitulovali. Většinu z pěti gólů navíc domácím prakticky darovali hrubými individuálními chybami.

ČFL, skupina B – 21. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Pardubice B 1:2 (1:2). Branky: 31. Kopáč – 12. Miláček, 45. + 2. Brož. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 4:1. Diváci: 247. Chlumec: Brát – Veselka (50. Zeman), Kopáč (87. Strasser), Rudavskyi, Řezníček – Soukeník – Finěk, Doležal (63. Ludvík), Čáp, T. Labík – Bastin. Pardubice B: Šmíd – Svatoš, Svoboda (84. Tecl), Halász, Lupač – Jarkovský – Machů, Suleiman (78. Jindra), Pandula, Miláček (78. Brychnáč) – Brož (62. Sedláček).

Ohlasy

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Složité utkání. Věděli jsme, že to bude náročné, protože Pardubice chytily docela formu, což ukázaly. Prvních dvacet minut jsme nevěděli, kam dřív skočit a hosté byli jednoznačně lepší. Pak se hra vyrovnala a dokázali jsme vyrovnat i skóre. Zápas rozhodla krásná individuální akce pardubického hráče, který vstřelil nádherný gól. Ve druhém poločase jsme si některé šance vytvořili, ale v koncovce jsme bohužel byli laxní a proto jsme druhý gól nedali.“

Další zápasy

Hradec Králové B – Most/Souš 1:2 (71. Jurčenko – 20. z pen. Stradins, 73. Jacobovici), Liberec B – Živanice 3:0 (11. Letenay, 28. Kok, 29. Horský), Velvary – Kolín 1:1 (16. Jakab – 3. Snížek), Teplice B – Přepeře 2:1 (34. Procházka, 69. Kapur – 10. Pavlata), Česká Lípa – Zápy 1:1 (12. Halbich – 49. Jelínek), Ústí nad Labem – Brozany 2:1 (19. Ouattara, 62. z pen. Černý – 30. Šup), Mladá Boleslav B – Jablonec nad Nisou B 1:3 (10. Gregor – 7. a 24. Náprstek, 36. Breda).

22. kolo

TJ Sokol Živanice – FK Chlumec nad Cidlinou 5:1 (3:0). Branky: 5. Staněk, 27. Petrus, 41. z pen. a 57. Kopecký, 75. Langr – 72. Finěk. Rozhodčí: Raplík. ŽK: 1:1. Diváci: 220. Živanice: Zíma – Buriánek (80. F. Pánek), Spěvák, Staněk, Hajník – Nikodem (84. Zvěřina), Langr, Svoboda, Polák (87. D. Pánek) – Petrus (76. Pilný), Kopecký (76. Holec). Chlumec: Brát (46. Ordelt) – Veselka (64. Ludvík), Soukeník, Kopáč, Řezníček (76. Rudavskyi) – Finěk, Doležal (64. Strasser), Čáp, T. Labík, Zeman (64. Vaníček) – Bastin.

Ohlasy

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Zcela zasloužená výhra domácích, kteří byli lepší téměř ve všem. Navíc jsme jim řadu branek darovali jak na podnose. Naopak my se na gól strašně nadřeme. Příští týden proti Mostu se musíme prezentovat úplně jinak!“

Další zápasy

Jablonec nad Nisou B – Hradec Králové B 1:2 (1. Velich – 3. Březák, 68. Kejř), Pardubice B – Brozany 0:3 (12. a 83. Šup, 34. Krátký), Kolín – Mladá Boleslav B 1:0 (42. Soukup), Most/Souš – Liberec B 2:2 (48. Marhoul, 88. z pen. Stradins – 43. Hudák, 67. Winkler), Ústí nad Labem – Česká Lípa 3:1 (14. Červenka, 59. z pen. Černý, 90. + 2. Buneš – 38. Omon), Zápy – Teplice B 5:1 (8. Stropek, 14. a 31. Štrombach, 62. Petrlák, 89. Zoubek – 87. Křišťan), Přepeře – Velvary 0:2 (17. Jakab, 64. Dobiáš).

V dalším kole Chlumec přivítá čtvrtý tým tabulky FK Baník Most-Souš. Atraktivní střetnutí se odehraje v neděli 21. dubna v tradičním dopoledním čase od 10.15 hodin.