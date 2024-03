Po úvodní oťukávané byli o něco aktivnějším týmem domácí, kteří také šli ve 21. minutě do vedení, když se parádní individuální akcí a ještě hezčí střelou prosadil Ismael Ouattara, dvaadvacetiletý borec z Pobřeží slonoviny.

V dalším průběhu první půle Východočeši postupně vyrovnali hru a následně i skóre. Po prudkém centru Kejře z pravé strany se trochu se štěstím prosadil Hruška. „Hradecký útočník hlavičkoval přímo do mě, ode mě se míč odrazil zpátky do něj a pak do branky,“ popsal gólovou situaci ústecký brankář David Němec.

Ve druhém poločase domácí nastřelili Černým tyč. Když už vše směřovalo k remízovému výsledku, v závěru střetnutí pískl rozhodčí penaltu pro domácí celek. Stalo tak poté, co střídající Mareš nastřelil do boku rovněž střídajícího Boniše a pakliže se balon otřel o ruku hostujícího hráče, tak byla u těla (viz zápasové video na tvcom.cz). K míči se postavil právě exligový Mareš a přísně nařízený pokutový kop proměnil střelou doprostřed branky.

ČFL, skupina B – 18. kolo

FK Viagem Ústí nad Labem – FC Hradec Králové B 2:1 (1:1). Branky: 21. Ouattara, 90. + 1 z pen. Mareš – 38. Hruška. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 2:2. Diváci: 762. Ústí n. L.: Němec – Hyčka, Březina, Spychka, Bouguetouta – Richter, Čičovský, Kučera, Ouattara (89. Čítek) – Červenka, Černý (72. Mareš). Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Mahr, Vobejda, Kejř (81. Šimon), Rada, Harazim (72. Boniš) – Hruška (72. Šípek), Březák (72. Jurčenko).

Ohlasy

David Němec, brankář Ústí n. L.: „Podle mě jsme byli celý zápas lepší, bohužel jsme na konci poločasu inkasovali ze standardky, což nás stále trochu trápí. Jsem ale rád, že jsme to v 90. minutě zlomili, byť z penalty, ale za mě to penalta byla. Pro nás je tento výsledek důležitý a věřím, že nám pomůže se nastartovat.“

Daniel Sochor, trenér Ústí n. L: „Podobný výkon jako v minulých zápasech. Utkání jsme mohli na svou stranu zlomit dříve. V prvním poločase jsme měli hodně šancí, kdybychom vedli 2:0, mohlo to být veselejší. Jsem ale rád, že jsme zlomili bodovou smůlu.“

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Na půdě silného soupeře jsme chtěli navázat na předchozí výhry. Ústí potvrdilo svoji kvalitu, v první půli bylo lepší i nebezpečnější. My se mu ale postupem času dokázali vyrovnat a povedlo se nám také srovnat skóre. Řekl bych, že ve druhé půli jsme na tom byli fyzicky lépe, působili jsme kompaktnějším dojmem a hráli velice dobře. V závěru ovšem přišlo to, co přišlo, nechci se k tomu moc vyjadřovat. Kluky musím pochválit, protože zápas odmakali, bojovali do poslední vteřiny. Bohužel domů nevezeme žádné body.“

Další zápasy

Přepeře – Chlumec nad Cidlinou 3:2 (23. Bulíř, 29. vlastní Rudavskyi, 59. Janošík – 19. Zeman, 85. Krčál), Živanice – Jablonec nad Nisou B 2:1 (5. Kopecký, 41. Petrus – 50. Kubát), Pardubice B – Mladá Boleslav B 1:0 (36. Machů), Kolín – Most/Souš 2:1 (44. Beránek, 76. Veselý – 64. Novotný), Zápy – Liberec B 3:0 (52. z pen. Súkenník, 65. M. Jelínek, 84. Matějka), Velvary – Brozany 2:0 (2. Jakab, 44. J. Jelínek), Teplice B – Česká Lípa 3:0 (15. Křišťan, 35. M. Vachoušek, 44. Hronek).

V dalším kole čeká Votroky malé derby, neboť se v prestižním souboji rezervních týmů utkají s rivalem z Pardubic. Utkání se hraje již v pátek 22. března od 14 hodin na hřišti hradecké Slavie.