Ústečtí se prosazovali prostrkávačkami a rychlými náběhy za hostující obranu. Ovšem i Chlumec měl vedle gólových akcí další šance, které neproměnil. Například nastřelil břevno, když prohrával 1:2.

Za Východočechy nastoupil premiérově v základní sestavě Petr Staněk, ale v závěru byl nešetrně dohrán střídajícím Tomšíkem a z duelu si tak odnesl nepříjemné zranění.

Ústí poslal do vedení perfektně vyřešeným nájezdem (přehozením gólmana) Marek Červenka, bratr kapitána hokejové reprezentace Romana Červenky. Před přestávkou sice srovnal Bastin, ale po změně stran přišly další tři góly v síti Chlumce.

Nejprve zakončoval rychlou akci znovu Červenka a kolem 80. minuty se prosadili Černý s Bouguetoutou. Ve finiši už jen mírnil prohru střídající Veselka, jenž skóroval hlavou po standardní situaci.

ČFL, skupina B – 20. kolo

FK Viagem Ústí nad Labem – FK Chlumec nad Cidlinou 4:2 (1:1). Branky: 12. a 54. Červenka, 78. Černý, 82. Bouguetouta – 40. Bastin, 89. Veselka. Rozhodčí: Melichar. ŽK: 2:1. Diváci: 1152. Ústí n. L.: Němec – Hyčka, Březina, Spychka – Bouguetouta (83. Tomšík), Richter, Čičovský, Adekuoroye – Ouattara (83. Mareš), Černý (90. Tarasenko), Červenka. Chlumec n. C.: Ordelt – Finěk, Kopáč, Rudavskyi, Řezníček – Soukeník – T. Labík, P. Staněk (87. Veselka), Čáp (80. Vaníček), Zeman (80. Ludvík) – Bastin.

Ohlasy

Marek Červenka, útočník Ústí: „Vyrovnané utkání, ale myslím si, že jsme byli celkově lepší. Zasloužili jsme si vyhrát. Pro nás povinné tři body, zvládli jsme to a jedeme dál.“

Adam Bouguetouta, záložník Ústí: „Zápas hodnotím určitě pozitivně. V první půli jsme neproměnili dost šancí. Klidně to mohlo být po poločase 3:0 a mohli jsme mít po přestávce více klidu. Takhle jsme to doháněli, ale ukázali jsme sílu týmu a dotáhli utkání do vítězného konce.“

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Domácí mají silný tým plný ligových fotbalistů a svoji kvalitu ukázali hlavně v rozhodujících momentech v naší šestnáctce. My jsme sehráli solidní utkání, ale z řady šancí jsme proměnili jen dvě. Velká škoda našeho nastřeleného břevna za stavu 1:2. Bohužel jsme přišli o zraněného Petra Staňka, kterému domácí hráč nesmyslným zákrokem prošlápl koleno a s největší pravděpodobností mu ukončil jarní část sezony.“

Další zápasy

Živanice – Hradec Králové B 2:1 (40. Kopecký, 73. Polák – 84. z pen. Rada), Pardubice B – Liberec B 2:1 (9. Machů, 76. Brož – 11. Kok), Kolín – Jablonec nad Nisou B 1:0 (63. Šnajdr), Most/Souš – Mladá Boleslav B 0:0, Zápy – Brozany 2:3 (48. Kolodezhnyi, 74. z pen. Štrombach – 5. a 58. Chukwuma, 78. Šup), Přepeře – Česká Lípa 0:0, Velvary – Teplice B 1:0 (87. Dobiáš).

Další utkání čeká Chlumecké v domácím prostředí, kde v neděli 7. dubna v tradičním dopoledním čase od 10.15 hodin přivítají ve východočeském derby béčko Pardubic.