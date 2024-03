Možná jste takový vstup do jara ani sami nečekali, takže musíte být spokojeni, že?

Jsme extrémně spokojeni. V týmu je dobrá nálada. Měli jsme jasný plán zachránit béčko ve třetí lize a to se zatím daří úspěšně.

Podzim byl z vaší strany špatný, teď to ale vypadá úplně jinak. Se záchranou by tedy nemusel být takový problém, ne?

Vypadá to zatím skvěle a doufáme, že se nám bude dařit dál, takhle sbírat body v každém zápase. Dvě udržená čistá konta, takže jsme spokojeni.

V čem podle vás nastala taková výrazná proměna?

Myslím si, že velkou zásluhu na tom mají návraty kluků z hostovaček. Jedná se o zkušené hráče. A možná za tím je i změna trenéra.

Hrajete teď pod novým koučem a s navrátilci jiný fotbal?

Řekl bych, že jo. Na defenzivu jsme se soustředili i na podzim, ale úplně se nám to nedařilo. Nevím, čím to teď je, prostě lepší tým a a v něm lepší nálada. A daří se nám to. Daří se nám přes dobrou defenzivu chodit do dobrých brejků a proměňujeme šance.

Mohl být původ skvělého vstupu do jara už v zimě, kdy jste během přípravy začali vyhrávat a nabrali zdravé sebevědomí?

Určitě to v tom bude. Hned první přátelák jsme sice prohráli, ale potom se nám podařilo vítězit až vlastně do generálky, kdy jsme remizovali. A tu dobrou formu jsme si přenesli i do ligy.

Na podzim jste dostávali hrozně moc gólů. Je teď obrana pevnější, případně defenzivní hra celého týmu lepší?

Rozhodně. Jak říkáte, defenzivní hra celého týmu, jde to určitě za celým týmem a daří se nám to skvěle. Soustředíme se na to, abychom prostě nedostávali góly, což se zatím daří.

Dvakrát jste udrželi vzadu nulu. Co to znamená třeba i pro vás coby gólmana?

Já jsem za to opravdu vděčnej. Ale jak říkám, je to hra celého týmu. Teď naposledy kluci na mě nepustili skoro jedinou střelu, až v závěru, a je to určitě zásluha všech hráčů.

Možná jste si zachytal víc v prvním zápase v Přepeřích, co?

Jo, určitě, tam jsem něco měl, ale i tak prostě teď hrajeme výborně. Snad si to přeneseme i do dalšího utkání v Ústí.

Do Ústí nad Labem jedete již v pátek. Jedná se o ambiciózního soupeře, který dokonce hovoří i o postupu. Stejně jako v předešlých dvou duelech nebudete favorit. Jaký zápas vy osobně očekáváte?

Severočeši mají zkušený tým, chtějí postoupit. Nicméně vstup do jara nemají úplně ideální, dvakrát doma remizovali, dokonce to v obou případech zachraňovali až ke konci. Každopádně to bude těžký zápas. Ale věříme si, určitě si tam jedeme pro body.