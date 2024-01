Celky z béčkové skupiny České fotbalové ligy Chlumec nad Cidlinou a FC Hradec Králové B mají za sebou úvodní týden přípravy na jarní boje, který zakončilo vzájemné přátelské utkání obou rivalů na umělé trávě vedle Malšovické arény. V něm si o gól lépe počínali svěřenci kouče Tomáše Hrabíka.

FOTBALISTÉ Chlumce nad Cidlinou (na snímku) i rezervy FC Hradec Králové jsou již v přípravě na jarní část třetí nejvyšší soutěže. Hráčské kádry obou rivalů doznaly změn. | Foto: FK Chlumec n. C.

Hráčské kádry obou třetiligových mužstev jsou na startu přípravy plné změn. Do hradeckého béčka, které bude na jaře hrát o záchranu, se vrátili Kejř (Chlumec), Hájek (Chrudim), Vobejda (Živanice) a Kadrmas (Vysoké Mýto).

To Chlumečtí registrují ještě více hráčských posunů. Na testech v druholigové Vlašimi je Kneifel, do rezervy FC Hradec se vrátil Kejř a na zkoušku do Mostu šel Weis. Přípravu s týmem nezahájili Zukal se Slavíkem a nepokračuje ani Hrubý.

Co se týká příchodů, tak z druholigové Viktorie Žižkov se vrátil Finěk. S týmem to zkouší Špinka (Nový Bydžov) a bratři Staňkovi – dorostenec Vít z RMSK Cidlina a Petr z B mužstva. Trenéři prověřují také dva hráče z Polska (Krukowski, Matysiak) a jednoho Ukrajince (Rudavskyi).

Přípravný zápas

FC Hradec Králové B – FK Chlumec nad Cidlinou 1:2 (1:2). Branky: 13. Hájek – 20. Bastin, 22. Zeman. Hradec B: Čábelka – Matyushenko, Vobejda, Baloun – Mahr (46. Zvěřina), Musil (46. Holovatskyi), Hypšman (46. Šimon), Kadrmas (46. Hruška) – Kejř (46. Kalina), Hodač (46. Šípek), Hájek (46. Šichan). Chlumec: Ordelt – Ludvík, Kopáč, Rudavskyi, Řezníček – Vaníček – Špinka, Čáp, P. Staněk, Zeman – Bastin. Střídali: Kukal – Veselka, Havel, V. Staněk, T. Labík, Krukowski, Matysiak, Doležal, Ráliš.

Všechny tři branky utkání padly v úvodní čtvrtině hracího času. Na gól domácího Hájka ze 13. minuty, jenž se prosadil tvrdou střelou, hosté odpověděli rychlými trefami Bastina ve 20. a Zemana ve 22. minutě. Do druhého poločasu oba mančafty hodně pozměnily své sestavy, ale skóre se už nezměnilo.

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Do prvního přípravného utkání jsme šli z plného tréninku, takže se zatím snažím kluky trochu načíst. Prohra 1:2 se zrodila po dvou zbytečných chybách, které jsme udělali v první půli. Ve hře se objevilo zhruba to, co bychom chtěli hrát. Jen škoda, že jsme některé šance nedotáhli do gólu, asi by zápasu více slušela remíza. Dvakrát jsme šli sami na gólmana, tohle musíme dohrát do konce a proměnit. Když jsme dali na 1:0, tak jsme pak po dvou chybách inkasovali a pak už jsme nedokázali dát branku. Máme za sebou teprve první týden, příprava je ještě dlouhá, takže ukáže čas, kdy se únava bude kumulovat.“

Jakub Jarkovský, asistent trenéra Chlumce: „Na úvod přípravy jsme viděli překvapivě kvalitní utkání, hrané v rychlém tempu. Naši hráči navázali na dobrou tréninkovou práci v týdnu a zápas zvládli solidně. Kádr se neustále vyvíjí, máme v něm řadu nových hráčů, které chceme co nejdříve poznat. Tento duel nám k tomu také pomohl. Pokračujeme v práci, v příštím týdnu hrajeme v sobotu od 10.30 hodin v Pardubicích proti U19.“