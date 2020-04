K jedné z nejlepších sezon měli našlápnuto fotbalisté FK Chlumec nad Cidlinou (dříve SK Převýšov). Každý má jistě v paměti úchvatnou podzimní jízdu pohárovým MOL Cupem. Ovšem ani v ČFL nezaostávali. Na úvod jara v parádním zápase vyhráli 5:3 na umělce vedoucího béčka Jablonce, díky čemuž poskočili na čtvrté místo. A možná mohli pomýšlet i výš. Jenže objevil se nečekaný soupeř, který byl proti - koronavirus! Kvůli němu byla sezona ukončena.

Nejen chlumečtí hráči jsou teď bez tréninků i zápasů. Možná nejvíc však fotbal postrádá štědrý mecenáš třetiligového mužstva. Podnikatel Jiří Ryba pravidelně pumpuje do fotbalu nemalé množství finančních prostředků. Protože tenhle sport prostě miluje!

Říká se o vás, že bez fotbalu nemůžete být. On teď není ani v televizi. Chybí vám?

Chybí mě moc. Moc, moc, moc! (pousměje se)

Jak jste přijal rozhodnutío konci amatérských soutěží?

Říkal jsem si, že se musíme někam odvolat, ale ono to není nic platné. (usměje se) Ale když to tak vezmete, teď jsem koukal na zprávy a říkali, že to bude i na další měsíc. Takže hrozí, jestli vůbec nějaký fotbal bude.

Myslíte, že je v ohroženíi další sezona?

Ano, to si právě myslím. Je to o rozhodování vlády. Já bych jim samozřejmě fandil, ale teď jsem jen zvědavý, zda se rozběhnou první a druhá liga, případně kdy. Nicméně se domnívám, že už nejspíš taky nezačnou.

Obě nejvyšší soutěže tedy podle vás rovněž nedokončí sezonu?

Není nikde psané, že by se to mělo dohrát. Nebo jestli by se to hrálo v červenci av srpnu? O tom pochybuji. Jsou přece od toho odvislé nižší soutěže, aby mohl začít další ročník. Nevím, jestli se zbytek sezony uskuteční.

Pro váš tým skončila sezona v tom nejlepším, že?

Přesně tak. Na úvod jara jsme podali nádherný výkon v Jablonci, který vede tabulku. Po výhře 5:3 jsem si říkal, že je to dobré a že bychom mohli pošilhávat po umístění do třetího místa. Jenže ono ejhle, ve čtvrtek byl konec.

Celkově vás tahle sezona musela hřát u srdce, viďte? Tedy do předčasného konce.

Tabulka třetí ligy je skvělá, 4. místo, takže to je pěkné, ne? Navíc ta pohárová jízda na podzim, to byla pohádka.

Jak celou situaci kolem pandemie koronaviru vnímáte?

Dost nelibě. Samozřejmě je jasné, že teď jsem v Chlumci, nějakou korunu to stojí a jestli by fotbal na nějaký čas vypadl, tak by to mohl být pro mě pomalu konec.

Nemáte obavy o svoje zdraví, aby vás někdo nenakazil?

Představte si, že snad ani nemám. Opravdu ne, to jsem si vůbec zatím nepřipustil.

Některé kluby nejen v ČFL mají údajně ekonomické problémy. Co vy?

Já bych řekl, že jsme na tom velmi dobře. Dokonce si dovolím dát i nějakou tu korunu, přestože se teď několik měsíců nebude hrát. Je to sice jenom něco, aby to nebolelo, ale nějaký peníz jimk tomu dám.

Takže vaše firma prosperuje dál bez ohledu na aktuální situaci u nás i ve světě?

Představte si, že si zatím pořád vede výborně. Jsemz toho až trochu překvapený, po tom, co se teď děje. Před budovou máme pomalu frontu. Je to sice trochu horší s placením, ale ještě to pořád jde, což je tedy velmi dobré.

Každá sezona vás stojí nějaký ten milion, takže na druhou stranu alespoň trochu ušetříte, když se teď půl roku nebude hrát.

To víte, že ano.

Příští sezona bude z vaší strany ve stejném hávu? Žádná opatření nechystáte?

Pokud by se normálně pokračovalo a hrálo se, tak bych to ještě jeden rok zkusil.

Jestli se nepletu, za dva týdny vám bude 74 let.

Trefil jste se. To už je pořádné číslo, že?

Co si přejete k narozeninám?

Samozřejmě aby firma šlapala tak, jako šlape. A co se týká fotbalu, jak říkám, ještě rok bych chtěl pokračovat.