Další pohárová pohádka z toho nebude, alespoň prozatím. Fotbalisté třetiligového Chlumce nad Cidlinou nedali vzpomenout na loňské úchvatné tažení MOL Cupem, kdy postupně vyřadili prvoligové celky Příbram, Bohemians Praha 1905 a s gigantem z Plzně padli až v prodloužení. Letos ve 3. kole pohárové soutěže nestačili na Teplice, další mužstvo z tuzemské elity, prohráli 1:3.

Favorit rozhodl třemi údery během devíti minut v závěru prvního poločasu. Účastník ČFL po přestávce alespoň snížil po teči Bastina.

Bojácná první půle

„Do úvodní pětačtyřicetiminutovky jsme vstoupili strašně bojácně, nehráli jsme svoji hru. Nebyli jsme aktivní, všechno jsme odkopávali a dělali hrubé chyby. Ty soupeř trestal a zaslouženě vedl. Druhý poločas už byl z naší strany o něčem jiném, byli jsme lepší než soupeř. Nastoupili jsme s tím, že už prakticky nemáme co ztratit a výkon tomu odpovídal. Je jen škoda, že jsme takhle nehráli od začátku. Šance jsme měli, ale nedali jsme je, zatímco hosté ano, a proto zaslouženě vyhráli,“ hodnotil mač Jan Kraus, kouč chlumeckého týmu.

„Postupem jsme splnili cíl a úkol, se kterým jsme do zápasu šli. V první půli velmi dobrá hra, výsledek 3:0, ale mohli jsme vést i více. Chtěli jsme takhle aktivně pokračovat i po změně stran. Měli jsme možnosti dát čtvrtý pátý gól, ale nedali jsme. Pak jsem do toho sáhl a nechal ulevit některým hráčům. Naše hra ztratila na kvalitě a už to nebylo ono. Domácí šli do kontaktu gólem a závěr byl takový nervóznější,“ řekl Stanislav Hejkal, trenér vítězných Teplic.

CHLUMEC NAD CIDLINOU - TEPLICE 1:3

Fakta - branky: 71. Bastin – 32. Vukadinovič, 36. a 41. Mareš. Rozhodčí: Klíma – Flimmel, Hurych. ŽK: žádná. Poločas: 0:3. Diváci: 485.

FK Chlumec nad Cidlinou: Brát – Novotný (46. Hynek), Havel, Jarkovský (80. Vaníček), Kadlec – Krčál – Vejr (41. Veselka), J. Kučera (73. Kopáč), Čáp, T. Labík – Bastin (80. J. Labík).

FK Teplice: Plachý – Černý, Heidenreich, Shejbal, Hyčka (24. Radosta) – Vukadinovič, Mareček, T. Kučera (71. Baftijar), Moulis (57. Trubač) – Žitný (71. Kodeš), Mareš.