Fotbalisty třetiligového Chlumce nad Cidlinou dnes posílil čtyřiadvacetiletý středopolař Dominik Soukeník. Stále ještě perspektivní hráč naposledy hájil barvy prvoligového MFK Karviná, předtím působil v FC Hradec Králové.

Dominik Soukeník v zelenobílém dresu Karviné. | Foto: www.mfkkarvina.cz

„Mám pro vás přestupovou bombu. Povedlo se nám dotáhnout příchod Dominika Soukeníka,“ oznámil Deníku Jiří Ryba, mecenáš třetiligového mužstva z Chlumce nad Cidlinou hrajícího béčkovou skupinu České fotbalové ligy.

Šikovný záložník se už s mužstvem z východních Čech několik dní připravoval. Zasáhl i do přípravného zápasu se Slavií Hradec Králové, kdy dokonce skóroval a přispěl k demolici divizního nováčka (6:0).

Sparta vs. Slavia. Které faktory mohou rozhodovat ve velkém souboji o titul?

„Ten kluk to má v noze, na hřišti je znát. Myslím si, že pro nás bude velkou posilou. Jsem rád, že jde k nám,“ uvedl Ryba na adresu nové akvizice.

Soukeník má ve svém fotbalové životopise tyto kluby: TJ Sokol Bystré, TJ Svitavy, FC Hradec Králové a MFK Karviná. První dva byly v žákovských letech, zbytek mládežnických let strávil v Hradci, kde také přešel do dospělého fotbalu. V létě 2022 přestoupil do Karviné.

Dominik Soukeník v létě 2022 přestupoval z Hradce Králové do Karviné. Teď odtamtud zamířil do třetiligového Chlumce nad Cidlinou.Zdroj: www.mfkkarvina.cz

V probíhající sezoně naskočil za Slezany do dvou utkání FORTUNA:LIGY (za Hradec má v lize 25 startů). Shodou okolností nastoupil proti dvěma nejlepším českým týmům z Prahy – Spartě a Slavii. V šestém kole odehrál druhý poločas utkání na Letné (prohra 1:3) a dalších 65 minut přidal hned v následujícím dějství v Edenu (prohra 1:5). Jinak odehrál jedno utkání v MOL Cupu a devětkrát nastoupil za karvinskou rezervu v MSFL.

Již zítra Dominik Soukeník se svým novým celkem absolvuje atraktivní přípravné střetnutí na umělé trávě druholigové Vlašimi (11.00).