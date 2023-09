/GALERIE/ Fotbalisté FC Hradec Králové B v osmém kole ČFL skupiny B neuspěli na trávníku posílené mladoboleslavské rezervy, kde prohráli hladce 0:3. Svěřencům trenéra Aleše Čvančary, který v závěru utkání obdržel za protesty červenou kartu, patří stále nelichotivá předposlední pozice v šestnáctičlenném pelotonu.

Rezerva Votroků si z trávníku mladoboleslavského béčka, které bylo posíleno několika hráči z kádru prvoligového áčka, odvezla hladkou prohru 0:3, když všechny tři branky inkasovala během úvodní pětačtyřicetiminutovky. Frustraci hradeckého týmu z páté prohry v sezoně dokresluje vyloučení trenéra Aleše Čvančary v závěru střetnutí.

Na úvodní branku se čekalo pouze do 6. minuty, kdy se po rychlé kombinaci domácích prosadil tvrdou střelou Ladra. V závěru první dvacetiminutovky vstřelila Mladá Boleslav B druhou branku, ale ta kvůli ofsajdu nebyla uznána.

Středočeši se znovu radovali po půlhodině hry a tentokrát už gól platil. Čábelka ve vápně fauloval a nařízenou penaltu proměnil Vaníček. Aby toho nebylo málo, zkázu Votroků v první půli dokonal ve 41. minutě Šimek, jenž po rohovém kopu patičkou dorazil míč do sítě.

Po přestávce se Hradečtí snažili výsledek korigovat, ale skóre se už i přes několik šancí nezměnilo. Východočeši sice jeden gól vstřelili, když se v 54. minutě po standardní situaci prosadil hlavou Schmoranz, ovšem proti byl praporek pomezního rozhodčího.

ČFL, skupina B – 8. kolo

FK Mladá Boleslav B – FC Hradec Králové B 3:0 (3:0). Branky: 6. Ladra, 31. z pen. Vaníček, 41. Šimek. Rozhodčí: J. Beneš. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (81. trenér Čvančara). Diváci: 80. Ml. Boleslav B: Kořán – Kadlec (46. Novák), Rulc, Šimek – Alhassan, Král, Tichý, Dohalský (69. Vostřel) – Vaníček (76. Howard), Ladra (46. Kaulfus), Mašek (84. Peterka). Hradec B: Čábelka – Holovatskyi (76. Matiushenko), Hlaváč, Baloun – Mahr, Hypšman (88. Kalina), Boniš, Musil – Šimon (46. Březák), Hodač (84. Mišči), Schmoranz.

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Utkání se nám z pohledu výsledku nevydařilo. Dostali jsme gól z první střely na naši bránu, druhý z penalty a třetí po rohu, kdy soupeř na malém vápně doklepne míč patou. Přestože Boleslav nastoupila s hráči kádru A týmu, tak kluci předvedli velmi kvalitní výkon, kterému bohužel neodpovídá výsledek, jenž by si naši hráči za svou práci na hřišti zasloužili. Sráží nás lehce inkasované góly, vyrobená penalta a neproměňování příležitostí, které jsme měli. Bohužel nám to tam nespadne, kluků je mi v tuhle chvíli líto, ale cesta kupředu vede jen skrze poctivou práci. Doufejme, že nás to příště dovede i k lepšímu výsledku.“

DALŠÍ ZÁPASY: Most-Souš – Chlumec nad Cidlinou 2:1 (45. + 3. a 90. + 1. Novotný – 16. Vaníček), Pardubice B - Česká Lípa 2:2 (54. Kurka, 61. Sychra - 34. Brejcha, 55. Vít), Živanice - Brozany 0:1 (54. Ugwu), Kolín - Přepeře 6:1 (2. Vondráček, 11. a 81. Veselý, 28. Breda, 57. vlastní Novotný, 82. O. Sodoma - 43. Martan), Zápy - Velvary 1:0 (90. Turyna), Ústí nad Labem - Teplice B 3:0 (7. Spychka, 60. Čičovský, 77. Černý), Jablonec nad Nisou B - Liberec B 2:2 (27. Slávik, 49. Ritter - 45. Horský, 85. Lehoczki).

V dalším kole mladí Votroci přivítají v Orlické kotlině (hřiště Slavie HK) tým z Kolína. Utkání se hraje v neděli 1. října od 10.15 hodin.