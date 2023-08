/GALERIE/ Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou v utkání 2. kola ČFL skupiny B prohráli na trávníku středočeských Velvar, které skončily v posledním ročníku druhé, 3:2. Litovat mohou především prospalého úvodu, kdy do 16. minuty dvakrát inkasovali. Závěrečný nápor přinesl pouze snížení.

Chlumečtí (v červenobílém) prohráli ve Velvarech 3:2. | Foto: Jan Sláma

Přestože se jednalo o zápas druhého kola, pro Chlumecké se jednalo o soutěžní premiéru v nové sezoně, neboť úvodní domácí mač doma s teplickým béčkem byl kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen na středu 23. srpna od 17.30 hodin.

Východočeši doplatili na Kladensku na špatný start do zápasu, kdy dvakrát inkasovali po standardních situacích. To určilo ráz utkání. Když si hosté v 86. minutě vstřelili vlastní branku na 3:0, vypadalo to na hladkou výhru Velvar. Ovšem střídající chlumecký Čáp dvěma trefami prohru alespoň zmírnil. Víc už jeho tým nestihl.

FOTO: Chlumečtí přešli přes Brandýs a mohou se těšit na los 2. kola MOL Cupu

ČFL, skupina B – 2. kolo

FC Slovan Velvary – FK Chlumec nad Cidlinou 3:2 (2:0). Branky: 9. Richter, 16. Žežulka, 86. vlastní (Řezníček) – 87. a 90. (+2) Čáp. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:2. Diváci: 245. Velvary: Slanina – Chábera, Šustr, Žežulka, Jelínek – Havránek (59. Rubeš), Kott, Richter, Trávníček (82. Kim), Leitl (73. Šlegl) – Vopat. Chlumec: Brát – Veselka, Zukal, Kopáč, Řezníček – Krčál (55. Petráň) – Slavík (64. Weis), Doležal (77. Vaníček), Kejř (64. Čáp), T. Labík – Bastin.

Zdeněk Hašek, trenér Velvar: „Vedli jsme 3:0 a už jsme to měli dovést do klidného konce. Místo toho jsme vyrobili strašné chyby a dostali laciné dva góly. Pak z toho byla zbytečná hektika. Měli jsme to dovést do vítězného konce mnohem jednodušeji. Je začátek sezony, máme šest bodů, dali jsme sedm branek, což je skvělé. Na druhou stranu obdržených gólů je hodně. Měli jsme štěstí a kliku, mohlo by to být i obráceně. Nahoru se dostáváte pomalu, zato dolů to jde potom rychle. Každopádně se třemi body jsem spokojen. Je vidět, že máme hodně nových hráčů. Čeká nás ještě hodně práce.“

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Utkání jsme si prohráli hned na začátku, kdy jsme dvakrát inkasovali ze standardních situací, na které jsme se v pátek připravovali. Domácí jsme tím dostali na koně a ti až do přestávky prokazovali svoji kvalitu. Po změně stran jsme se zlepšili, měli jsme více ze hry, ale dokázali jsme jen korigovat v závěru utkání. Potrestali jsme se sami, protože jsme nedokázali více zužitkovat permanentní převahu ve druhé půli.“

Nevěděl jsem, co s míčem, tak jsem to křápnul, směje se autor gólu ze 60 metrů

Další zápasy

Zápy - Hradec Králové B 5:0 (15. Zbrožek, 24. Kocourek, 32. Kubů, 72. Kavalír, 90. + 1. Zoubek), Pardubice B - Jablonec nad Nisou B 2:4 (36. Míšek, 45. Zlatohlávek - 15. a 52. Krulich, 21. Schön, 33. z pen. Náprstek), Živanice - Most/Souš 0:1 (78. z pen. Vobecký), Kolín - Česká Lípa 3:0 (13. a 84. Veselý, 36. Neuberg), Teplice B - Brozany 2:3 (51. Nour, 84. Procházka - 67. Soungole, 76. Krátký, 88. Schettl), Přepeře - Liberec B 2:3 (39. a 76. Daníček - 68. Kok, 75. Machotka, 85. Winkler), Mladá Boleslav B - Ústí nad Labem 2:0 (40. Kodad, 78. Howard).

V dalším kole se Chlumečtí představí konečně před svými fanoušky, neboť v neděli 20. srpna přivítají od 10.15 hodin Přepeře.