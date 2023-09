/GALERIE/ Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou v ČFL ztratili dobře rozehraný duel na trávníku Mostu. Ten nyní vede Miloš Sazima, který v uplynulé sezoně trénoval právě východočeský celek.

Třetiligové střetnutí FK Baník Most-Souš versus Chlumec nad Cidlinou. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Tým kouče Tomáše Hrabíka se na severu musel obejít bez vykartovaného Doležala, zraněného Řezníčka a také bez útočníka Petráně, který v minulém týdnu opustil Chlumec a zamířil do divizního Hlinska.

Ani tyto absence se však na hře hostujícího mužstva v úvodní pětačtyřicetiminutovce neprojevily. V 16. minutě se Chlumečtí po dohraném dlouhém autu dostali do vedení, když levačkou zamířil přesně k tyči Vaníček. Dá se říct, že až do přestávky pak kontrolovali hru, další gól však nepřidali.

A tak ve třetí minutě nastaveného času první půle přišla nepříjemná rána. Domácí měli na polovině hřiště standardní situaci, dlouhý nákop přeletěl obranu a odskočil až do rukavic Ordelta. Chlumecký gólman ovšem lehký balon neudržel a vypadl mu, čehož využil dobíhající Novotný a pohodlně vyrovnal.

Inkasovaný gól s hosty otřásl a ve druhé půli byl lepším týmem Most. Nevykolejilo ho ani vyloučení stopera Gluskiho v 70. minutě po druhé žluté kartě. Naopak i ve druhém nastavení tohoto zápasu skóroval, když se po rohovém kopu prosadil na přední tyči hlavou znovu Novotný.

ČFL, skupina B – 8. kolo

FK Baník Most-Souš – FK Chlumec nad Cidlinou 2:1 (1:1). Branky: 45. + 3. a 90. + 1. Novotný – 16. Vaníček. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 6:4. ČK: 1:0 (70. Gluski). Diváci: 325. Most-Souš: Lichtenberg – Radba, Petržilka, Gluski, Novák – Štefko (90. + 3. Novický), Vobecký, Pátek, Kubeš (46. Rjaska) – Jacobovici (75. Cibulka), Novotný (90. + 2. Glaser). Chlumec: Ordelt – Veselka, Krčál, Kopáč, Zukal (84. Ludvík) – Vaníček – Kneifel (87. Weis), Kejř, Čáp (62. Slavík), T. Labík – Bastin.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Z Mostu jsme odjeli zklamaní, ale za výkon ve druhé půli jsme si snad ani nic jiného nezasloužili. Do zápasu jsme dobře vstoupili, šli do vedení, jenže v nastavení prvního poločasu jsme soupeři dovolili srovnat smolnou brankou, což s námi hodně zamávalo. Domácí to naopak nakoplo, od začátku druhé půle byli lepší a i když pak hráli bez vyloučeného hráče, tak se jim v nastaveném čase povedlo rozhodnout. Kolik gólů už jsme dostali v závěrečných minutách, to už ani nejde spočítat. V neděli k nám přijede Jablonec a máme co napravovat.“

DALŠÍ ZÁPASY: Mladá Boleslav B - Hradec Králové B 3:0 (6. Ladra, 31. z pen. Vaníček, 41. Šimek), Pardubice B - Česká Lípa 2:2 (54. Kurka, 61. Sychra - 34. Brejcha, 55. Vít), Živanice - Brozany 0:1 (54. Ugwu), Kolín - Přepeře 6:1 (2. Vondráček, 11. a 81. Veselý, 28. Breda, 57. vlastní Novotný, 82. O. Sodoma - 43. Martan), Zápy - Velvary 1:0 (90. Turyna), Ústí nad Labem - Teplice B 3:0 (7. Spychka, 60. Čičovský, 77. Černý), Jablonec nad Nisou B - Liberec B 2:2 (27. Slávik, 49. Ritter - 45. Horský, 85. Lehoczki).

V dalším kole chlumečtí fotbalisté vyzvou na domácím stadionu rezervu Jablonce nad Nisou. Utkání sedmého s pátým týmem tabulky se hraje v neděli 1. října v tradičním dopoledním čase s výkopem v 10.15 hodin.