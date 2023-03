/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, GALERIE/ Rezerva FC Hradec Králové podlehla pardubickému béčku 0:1 gólem z 89. minuty, kdy se z trestného kopu trefil tečovanou střelou hostující kapitán Vencl.

ČFL, skupina B: FC Hradec Králové B (v bílém) - FK Pardubice B 0:1 | Foto: Jiří Bezucha

Na velké pardubicko-hradecké derby ve FORTUNA:LIZE si fanoušci ještě musí pár týdnů počkat. To malé mezi rezervními týmy v rámci České fotbalové ligy se hrálo o víkendu a dopadlo pro Votroky neúspěchem.

Podzimní vzájemný duel v Pardubicích skončil bez branek a moc nechybělo k tomu, aby se tento výsledek opakoval i na Bavlně. Jenže přišla 89. minuta a zbytečný faul Hradeckých. K rozehrání trestného kopu z dvaceti metrů se postavil hostující kapitán Vencl a za jeho tečovanou střelou se gólman Votroků Čábelka natahoval marně – 0:1.

FOTO: V Ústí rozhodla jediná trefa. Cenné tři body Votrokům vystřelil Schmoranz

ČFL, skupina B – 19. kolo

FC Hradec Králové B – FK Pardubice B 0:1 (0:0). Branka: 89. Vencl. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 2:0. Diváci: 280. Hradec Králové B: Čábelka – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Mahr (80. Hypšman), Kosař, Boniš, Hájek – Hodač, Dvořák, Trusa. Pardubice B: Šmíd – Rosa, Vencl, Koukola, Sedláček – Jeřábek – Sychra, Šimek (67. Dostál), Jarkovský (46. Štichauer), Kapanga (67. Miláček) – Lima.

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Je to strašně kruté. Nesmyslný faul v 90. minutě, náš hráč to může hrát normálně, ale jde do toho jako blázen. Pak střela, která vlastně není střelou, tak si ji tečujeme zádama sami do brány a skončí to 0:1. Přitom ve druhém poločase jsme předvedli asi lepší výkon než v tom prvním. V něm byly lepší Pardubice, my jsme poctivě bránili a snažili se chodit do brejků. Zápasu by slušela remíza.“

Pavel Němeček, trenér Pardubic B: „Pro nás utkání skončilo nejlépe, jak mohlo. V poslední minutě trefit vítězství z přímého kopu je prostě fantastické. Jinak si myslím, že utkání bylo herně vyrovnané. Oba týmy měly hodně ztrát a herní kvality příliš nebylo. Šancí ke vstřelení branek jsme měli více a v závěru se k nám přiklonilo štěstí.“

Další zápasy

Chlumec nad Cidlinou - Mladá Boleslav B 2:3 (53. a 92. z pen. Bastin - 68. a 85. Žitný, 79. Coňk), Přepeře - Živanice 1:0 (29. Ugwu), Brozany - Kolín 3:0 (35. Chukwuma, 77. Výborný, 90. V. Novotný), Most/Souš - Velvary 2:1 (47. z pen. Glaser, 76. J. Novotný - 30. Vopat), Teplice B - Viktoria Žižkov 2:3 (17. Procházka, 31. Fila - 11. Voltr, 45. vlastní Vondrášek, 55. Tregler), Benešov - Ústí nad Labem 3:0 (16. Kulhavý, 64. Mareš, 66. Sládek), Jablonec nad Nisou B - Zápy 3:0 (15. z pen. Vošahlík, 51. Velich, 71. Černák).

V dalším kole Votroky čeká další východočeské derby, když se v sobotu 1. dubna představí od 16.30 hodin na trávníku nedalekých Živanic.

START ČFL: Chlumečtí chtějí zůstat na „bedně“, rezerva Votroků má jiné priority