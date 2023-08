/GALERIE/ Fotbalisté FC Hradec Králové B poprvé v novém ročníku ČFL skupiny B bodovali. Po třech prohrách za sebou remizovali v malém východočeském derby na trávníku pardubického béčka. Stále ovšem platí fakt, že figurují na úplném dně tabulky.

ČFL, skupina B: Pardubice B (červení) - Hradec Králové B | Foto: David Haan

Votroci v prvních třech kolech prohráli. Nejprve nezvládli první poločas doma proti Přepeřím (2:3), pak dostali debakl 0:5 v Zápech a ve třetím utkání na domácí půdě neudrželi vedení proti Ústí nad Labem (1:2). První bodový zisk tak přišel až ve 4. kole v Pardubicích.

Utkání dvou mladých týmů mělo šťávu. Oba jej začaly aktivně. První dvě příležitosti Perníkářů se neujaly a tak udeřilo na straně druhé, kde se po standardní situaci ve 37. minutě prosadil Matiushenko. Vstřelený gól Votroky povzbudil a až do přestávky byli lepší.

Krátce po změně stran přišlo rychlé vyrovnání, když střelou zpoza vápna skóroval domácí záložník Sedláček. V dalším průběhu už branka nepadla, přestože několik nadějných příležitostí bylo především na straně hostů, a tak derby skončilo nerozhodným výsledkem.

ČFL, skupina B – 4. kolo

FK Pardubice B – FC Hradec Králové B 1:1 (0:1). Branky: 47. Sedláček – 37. Matiushenko. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 3:3. Diváci: 220. Pardubice B: Šimůnek – Svatoš, Vencl, Hanč, Kurka – Jarkovský – Sedláček, Míšek, Pandula, Brdička – Brychnáč (65. Miláček). Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Baloun, Matiushenko – Mahr, Hypšman, Boniš (87. Zvěřina), Hruška (74. Musil) – Mišči (67. Šichan), Schmoranz, V. Šimon.

Pavel Němeček, trenér Pardubic B: „Na obou týmech bylo vidět, že chtějí bodovat. Soupeř dobře bránil a pro nás bylo složité se do obranného bloku dostat. Měli jsme dobrý vstup do utkání a první poločas jsme byli herně aktivnější. Mrzí mě ale inkasovaná branka ze standardní situace. Ve druhé půli jsme si šli za tím, že chceme dát branku a to se povedlo. Pak už zápas byl o tom, že ani jeden tým nechtěl hlavně inkasovat. Jsem rád, že se nám opět povedlo vstřelit gól.“

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Odehráli jsme kvalitní utkání, o což se zasloužil i soupeř. Po první půli jsme vedli, bohužel po přestávce jsme inkasovali po střele zpoza vápna. V utkání jsme měli dobrou přechodovou fázi, fungovala nám kombinační hra i agresivita. Kluci se sžívají se stylem, který chceme hrát. Remíza je asi spravedlivá, Pardubice hrály také dobře. Mohli jsme vyhrát, šance jsme na to měli, ale bohužel se nám nepodařilo je proměnit. Z tohoto pohledu je dělba bodů zasloužená.“

DALŠÍ ZÁPASY: Zápy - Chlumec nad Cidlinou 2:0 (5. Woitek, 63. Stropek), Živanice - Mladá Boleslav B 2:2 (33. Holec, 60. Kopecký - 8. Vojta, 19. Kaulfus), Kolín - Teplice B 1:1 (56. Veselý - 14. Trnovec), Velvary - Česká Lípa 3:0 (26. Šlegl, 45. a 66. Žežulka), Přepeře - Brozany 1:2 (35. Pavlata - 33. Krunert, 54. Ugwu), Liberec B - Ústí nad Labem 0:2 (76. a 89. D. Černý), Most/Souš - Jablonec nad Nisou B 1:0 (88. Jacobovici).

V dalším kole čeká mladé Votroky další východočeské derby. V neděli 3. září od 10.15 přivítají v Orlické kotlině (hřiště Slavie HK) tým z nedalekých Živanic.