/GALERIE/ Závěrečné minuty střetnutí dvou posledních týmů České fotbalové ligy skupiny B přinesly pořádné drama se šťastným koncem pro béčko FC Hradec Králové. To se díky vítězství 2:1 nad Teplicemi B znovu posunulo z patnácté na čtrnáctou pozici a svému nedělnímu soupeři se vzdálilo na pět bodů.

ČFL, skupina B: Hradec Králové B (v tmavém) - Teplice B | Foto: fchk.cz/Luboš Lorinc

Duel Votroků s teplickou zálohou, který byl zároveň soubojem předposledního s posledním týmem tabulky, gradoval v jeho závěru. Čtvrt hodiny před koncem poslal domácí do vedení Koubek, když hlavičkoval do prázdné branky poté, co Dancák ze standardní situace našel hlavu Harazima, ale ten trefil jen břevno, od kterého se míč odrazil právě k hradeckému útočníkovi.

Když už to vypadalo, že tahle trefa bude Hradci stačit na důležitou výhru, hosté v nastavení po standardní situaci vyrovnali, rovněž hlavou se trefil Lukáš. Remízou ovšem utkání neskončilo. Z úplně poslední akce totiž udeřili Východočeši. Po dlouhém autu Boniše balon propadl až na zadní tyč, kde ho dorazil do sítě důrazný Harazim.

ČFL, skupina B – 14. kolo

FC Hradec Králové B – FK Teplice B 2:1 (0:0). Branky: 76. Koubek, 90. + 4. Harazim – 90. + 1. Lukáš. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 3:3. Diváci: 120. Hradec B: Zadražil – Mahr, Hlaváč, Baloun – Harazim, Dancák, Pudhorocký, Boniš – Schmoranz (46. Musil, 69. V. Šimon), Koubek, Šašinka. Teplice B: Němeček – Krsmanovič (74. Trnovec), Tsykalo, Křišťan, Procházka (90. + 2. Köstl), Bednár (84. Kříž), Dramé, Sarr, Hrdlička (84. Jamrich ml.), Lukáš, Emmer (90. + 2. Gornický).

Pavel Krmaš, asistent trenéra Hradce B: „Oba celky byly posíleny z áčka a uvědomovaly si důležitost utkání. Tomu odpovídal i jeho průběh, sledovali jsme vyrovnaný bojovný zápas plný nasazení. Obě strany si dokázaly vypracovat několik menších šancí. Když jsme se po standardce dostali do vedení, mysleli jsme si, že už to uhrajeme na nulu, jenže v nastavení jsme dostali vyrovnávací gól. V závěru jsme pak byli o něco šťastnější. Bodů si velice vážíme, kluci zápas odmakali do poslední chvíle, za což byli odměněni. Jsme tedy velice rádi, protože šlo o hrozně důležitý duel, který se nám podařilo zvládnout.“

Ladislav Jamrich st., trenér Teplic B: „Utkání na těžkém terénu nabídlo díky oběma soupeřům zajímavou podívanou se šťastnějším koncem pro domácí. Chtěli jsme bodovat a první poločas nám vyšel. Byli jsme aktivnější a nebezpečnější, ale bohužel chybělo to nejdůležitější - branky. Druhá půle naopak vyzněla pro domácí, ale nám se dařilo jejich útočné choutky eliminovat. V závěrečných patnácti minutách rozhodly tři standardní situace. Porážka hodně bolí, protože kluci celé utkání dřeli. Opět se potvrdilo, že nesmíme vypadnout z koncentrace ani na malou chviličku, pozornost je třeba udržet až do závěrečného hvizdu.“

DALŠÍ ZÁPASY: Chlumec nad Cidlinou - Brozany 1:1 (75. Bastin - 86. Krátký), Kolín - Pardubice B 1:1 (27. Veselý - 83. Brdička), Živanice - Ústí nad Labem 3:1 (30. Kopecký, 39. Holec, 81. D. Pánek - 22. z pen. Černý), Most/Souš - Zápy 2:2 (48. z pen. Glaser, 70. Novotný - 10. a 50. Stropek), Jablonec nad Nisou B - Přepeře 1:1 (60. Velich - 19. Rozkovec), Mladá Boleslav B - Velvary 1:1 (29. Mašek - 64. Žežulka), Liberec B - Česká Lípa 1:1 (54. Hadaščok - 33. Penc).

Závěrečné podzimní kolo postaví Votrokům do cesty aktuálně nejtěžšího možného soupeře. Tým z města pod Bílou věží totiž pocestuje na hřiště Velvar, lídra tabulky. Utkání se hraje v sobotu 11. listopadu od 14 hodin.