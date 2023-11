/GALERIE/ Devět branek nabídl víkendový zápas B týmu FC Hradec Králové na půdě České Lípy. Souboj mužstev ze spodku tabulky České fotbalové ligy skupiny B ovládli tenisovým výsledkem 6:3 domácí hráči. Votroci po této porážce klesli ze čtrnáctého na předposlední patnácté místo.

ČFL, skupina B: Česká Lípa (modří) - Hradec Králové B | Foto: Jaroslav Marek

Hradecká rezerva měla duel skvěle rozehraný. Votroci na půdě České Lípy brzy vedli 2:0. Soupeř to ale nezabalil, zanedlouho snížil a po hodině hry vyrovnal. Přesto se Hradečtí ještě jednou přiblížili vítězství, když se v 72. minutě trefil střídající Hodač, který byl v tu dobu na hřišti pouhou minutu.

Radost ovšem Východočechům vydržela pouze krátce, neboť domácí brzy dvěma góly skóre překlopili ve svůj prospěch a v závěru přidali ještě další dvě branky. Mladí Votroci tak schytali další těžkou ránu během nevydařené podzimní části sezony.

ČFL, skupina B – 13. kolo

FK Arsenal Česká Lípa – FC Hradec Králové B 6:3 (1:2). Branky: 22., 74. z pen. a 77. M. Šimon, 60., 90. a 90. + 2. Halbich - 8. a 20. Koubek, 72. Hodač. Rozhodčí: Doubrava. ŽK: 3:3. Diváci: 370. Č. Lípa: Král – Baláž, Filip, Penc, Hajdo – Brejcha (46. Bulejko), Vít – Kříž (46. Halbich), M. Šimon (83. Ješeta), Kazda (87. Pajkrt) – Černý (70. Kaňkovský). Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Musil (85. Březák), Hypšman (71. Hodač), Hruška (85. Šichan), Boniš – V. Šimon, Koubek, Schmoranz (78. Mišči).

Pavel Hradiský, trenér České Lípy: „Byl to takový bláznivý zápas. Brzy jsme prohrávali 0:2, přesto všichni věřili, že to zvládneme. Jsem rád, že všichni podali bojovný, nadstandardní výkon. K tomu nás nutili hlavně diváci, kteří byli skvělí. Podařilo se nám srovnat na 2:2, jenže pak jsme dostali takový hloupý gól. Přesto jsem věřil, že to zvládneme a povedlo se. Všechna čest všem, kteří nastoupili za Českou Lípu, nechali na place srdce. Pro diváky to byl velice atraktivní zápas.“

Pavel Krmaš, asistent trenéra Hradce B: „Měli jsme výborný vstup do utkání, kdy se nám podařilo dát dvě branky. Bohužel jsme pak inkasovali laciný kontaktní gól, ale mohu říct, že s výkonem v první půli jsme byli spokojení, náš herní projev byl dobrý. Ve druhém poločase jsme obdrželi gól po standardce, kdy se soupeř šťastně trefil do šibenice. Přesto jsme dokázali jít znovu do vedení, jenže přišla penalta, ze které protivník opět vyrovnal a následně se mu povedl obrat. Pak se hra přelévala ze strany na stranu, v závěru jsme museli hrát vabank, proto je výsledek divoký a trochu zkreslující. V poslední minutě se bohužel zranil brankář Čábelka, doufáme, že bude brzy v pořádku.“

DALŠÍ ZÁPASY: Chlumec nad Cidlinou - Kolín 3:3 (17. Kejř, 21. Kneifel, 39. T. Labík - 5. vlastní Čáp, 54. vlastní Havel, 64. Veselý), Zápy - Živanice 1:1 (38. z pen. Duben - 63. Svoboda), Ústí nad Labem - Pardubice B 4:3 (19. Čítek, 29., 49. a 90. + 2. Ouattara - 15. z pen. a 81. Brdička, 45. Vencl), Brozany - Liberec B 1:1 (52. Krátký - 48. Yuzvak), Teplice B - Mladá Boleslav B 1:0 (90. + 2. Lukáš), Velvary - Jablonec nad Nisou B 3:1 (26. z pen. Kott, 30. a 50. Žežulka - 3. Velich), Přepeře - Most/Souš 1:3 (13. Knejzlík - 7. a 25. Kubeš, 69. Glaser).

V dalším kole se rezerva Votroků představí v domácím prostředí. V neděli 5. listopadu od 10.15 hodin přivítá v areálu hradecké Slavie béčko Teplic. Utkají se tedy předposlední s posledním celkem tabulky.