Tento moment jakoby Chlumecké nakopl a v závěrečné půlhodině spustili stíhací jízdu. V 67. minutě Labíkův pokus vyškrábl Smrkovský na roh, pak ale Koutský poctivě sledoval ránu mířící do tyčky a doklepl ji na 3:1. O necelých deset minut později to bylo už pouze o gól, když se zblízka prosadil hlavou Howard. Pak už Chlumec regulérně sahal po vyrovnání, domácí hráči většinou jen odkopávali míče.

SK Kladno – FK Chlumec nad Cidlinou 3:2 (2:0). Branky: 20. Jakab, 35. Buneš, 48. z pen. Kozel – 67. Koutský, 77. Howard. Kladno: Smrkovský – Hrubeš, Kolářský, Kozel, Fojt – Pospíšil (79. Šíma), Buneš (68. Krejčí), Dike (68. Park), Eichler (68. Šnobl) – Jakab, Tesař (90. Borák). Chlumec: Brát (46. Kuděla) – Veselka (46. T. Labík), Tvrdý (46. Kopáč), Rudavskyi (56. Kneifel), Staněk – Finěk, Langr, Vaníček (46. Doležal), Koutský, Hájek – Howard.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Hašek, Kladno: „První poločas byl asi nejlepší, co jsme v sezoně odehráli. Ale v závěru, to už jsme nebyli my. Dá se tedy říct, že tři čtvrtiny zápasu jsme byli výborní, ale tu poslední jsme tam jakoby nebyli. Přišla neproměněná penalta i podcenění duelu. Tohle je o zkušenostech. Když jsme dali Chlumci čichnout, hned dal dva góly. Pak už se to na nás valilo. Penaltu můžete nedat, ale musíte se dál chovat stejně a my to neudělali. Nebyli jsme tak poctiví, záložníci dodýchávali. Na druhou stranu zase je dobře, že střídající hráči si také vyzkoušeli hrát pod velkým tlakem. Každopádně je třeba si vážit každého vítězství.“

Jan Kraus, Chlumec: „Viděli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme hráli pomalu, měli hodně zbytečných ztrát a domácí po zásluze vedli o dvě branky. Do druhé půle jsme udělali řadu změn a i když jsme hned inkasovali z penalty potřetí, tak se obraz hry změnil a v posledních třiceti minutách jsme byli lepší. Bohužel jsme vstřelili jen dvě branky, i když ke třetí nebylo daleko. Pochvala pro střídající hráče, kteří hru hodně oživili. V neděli nás čeká doma další silný soupeř, přijedou vedoucí Brozany (10.15).“