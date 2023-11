/GALERIE/ Fotbalisté FC Hradec Králové B zakončili nepříliš povedený podzim v béčkové skupině ČFL prohrou 1:3 na hřišti vedoucích Velvar. Pro mladý mančaft to znamená tabulkový pokles na předposlední patnácté místo a čtyři body k dobru na poslední rezervu Teplic.

Velvary (v modrém) porazily doma Hradec Králové B 3:1. | Foto: Jan Sláma

Favorit nakročil k vítězství hned zkraje duelu. Již ve 3. minutě uvolnil kapitán Šustr přihrávkou za obranu Leitla a ten přeloboval vyběhnuvšího brankáře Strnada. A když před přestávkou přidali domácí druhý zásah, bylo prakticky rozhodnuto. Hlavičku Žežulky po rohu dokázali Východočeši zblokovat, ale dorážka Rubeše už rozvlnila síť.

Hradečtí se čestného úspěchu dočkali až v závěru utkání po dorážce střídajícího Březáka v malém vápně, to už ale jenom mírnili prohru na 1:3. Krátce předtím totiž přidal Halász po rychlé kombinační akci třetí branku středočeského celku.

FOTO: Rezerva Votroků v infarktovém závěru urvala extrémně důležité tři body

ČFL, skupina B – 15. kolo

FC Slovan Velvary – FC Hradec Králové B 3:1 (2:0). Branky: 3. Leitl, 40. Rubeš, 83. Halász – 89. Březák. Rozhodčí: Severýn. Bez karet. Diváci: 235. Velvary: Spilka – Chábera, Rubeš, Šustr, Jelínek (69. Halász) – Leitl (69. Trávníček), Kott, Richter, Havránek (76. Kim) – Škoda (61. Břeh), Žežulka. Hradec B: Strnad – Holovatskyi, Baloun, Matiushenko – Mahr, Hlaváč (69. Hypšman), Hruška, Boniš – Schromanz, Hodač (73. Březák), Šimon.

Zdeněk Hašek, trenér Velvar: „Výhra nad takovým kvalitním soupeřem potěší, stejně tak jako to, že máme v zádech dobře odehraný podzim. Šli jsme do utkání jako jasný favorit a myslím si, že se to na hřišti projevilo. Jednoznačně jsme byli silnější na míči a do kombinace. Soupeř se soustředil na defenzivu. My jsme pak i některé hráče prostřídali, takže si zahráli všichni zdraví hráči z kádru. Vítězstvím 3:1 jsme podtrhli skvělou půlsezonu. Jsem za to rád.“

FOTO: Skvělý úvod, kolaps v závěru. Votroci vyfasovali na Arsenalu šestku

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Objektivně vzato, Velvarštví svou hrou prokázali, že jim první místo v tabulce právem patří. Mají nejlepší a nejfotbalovější tým soutěže. Přes veškeré naše úsilí, které jsme vynaložili, to nestačilo na to, abychom uhráli lepší výsledek. Bohužel jsme hned na začátku dostali gól, ale musím říct, že kluci zápas neskutečným způsobem odmakali, zároveň dodržovali taktiku a naběhali obrovské množství metrů bez míče. Velvary ukázaly zkušenost a vyhrály zaslouženě. Naši hráči ale neustále pracovali a odměnou jim byl gól na 1:3. Měli jsme i příležitost za stavu 0:2, ale tu se nám nepodařilo proměnit. Projevilo se to, co nás provází celý podzim – klukům chybí větší zkušenosti. V utkáních, kdy nám pomohli zkušenější hráči, se nám dařilo eliminovat chyby, které právě z nedostatku praxe v dospělém fotbale plynou. Klukům patří poděkování za maximální nasazení a morálku, kterou předvedli v závěru zápasu, kdy i za stavu 0:3 znovu zabojovali a odměnou jim byla vstřelená branka.“

Áčková sestava nedokázala zdolat Brozany. Rezerva Votroků brala doma jen bod

DALŠÍ ZÁPASY: Česká Lípa - Chlumec nad Cidlinou 0:3 (1. Bastin, 56. Havel, 81. Kneifel), Pardubice B - Živanice 1:1 (13. Patrák - 53. Nikodem), Brozany - Kolín 4:2 (34. Schettl, 64. z pen. a 74. Šup, 78. Chukwuma - 30. Hakl, 37. Soběslav), Teplice B - Liberec B 1:1 (32. Hora - 74. Hadaščok), Ústí nad Labem - Most/Souš 0:0, Přepeře - Mladá Boleslav B 1:5 (63. Novák - 2., 29., 39. z pen. a 49. Vojta, 78. Kodad), Zápy - Jablonec nad Nisou B 2:0 (5. Matějka, 22. Woitek).

JAK DÁL: Jarní část třetí nejvyšší soutěže začne šestnáctým kolem o víkendu 2. a 3. března 2024. Závěrečné třicáté dějství je na programu o víkendu 8. a 9. června 2024.