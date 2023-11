/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou zakončili první polovinu třetí nejvyšší soutěže vítězstvím 3:0 na trávníku nováčka z České Lípy. Svěřenci kouče Tomáše Hrabíka tím zároveň přerušili čtyřzápasovou sérii bez výhry. V tabulce se díky tomu o jednu příčku posunuli výš a přezimují na pěkném pátém místě.

Chlumec nad Cidlinou (bíločervení) zvítězil v České Lípě 3:0. | Foto: Jaroslav Marek

Východočeši v úvodu utkání domácí šokovali, neboť skórovali hned z prvního útoku. Kejř poslal balon po lajně Řezníčkovi, ten ho nacentroval do vápna na Bastina, který s ním naložil nejlépe, jak mohl – 0:1. V 7. minutě sice Lípa vyrovnala, ale branka pro ofsajd neplatila. Do konce prvního poločasu se pak už nic důležitého neudálo.

Ve druhé půli se opět trefili hosté. Kejř z trestného kopu odcentroval, Hajdo míč na hranici vápna nezpracoval, následně ho ani gólman Král neudržel, čehož využil Havel – 0:2. Pak zahrozili domácí, nejprve Šimon poslal balón do tyče a stejný hráč následně i rozvlnil síť, jenže gól kvůli ofsajdu znovu nemohl platit. V 81. minutě skóre uzavřel po brejku Kneifel, kdy jej ideálně našel Vaníček.

ČFL, skupina B – 15. kolo

FK Arsenal Česká Lípa – FK Chlumec nad Cidlinou 0:3 (0:1). Branky: 1. Bastin, 56. Havel, 81. Kneifel. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 4:2. Diváci: 350. Č. Lípa: Král – Baláž (28. Ješeta), Filip, Penc, Hajdo – Brejcha (75. Černý), Vít – M. Šimon, Kazda (65. Bulejko), Beránek (65. Kaňkovský) – Halbich. Chlumec: Ordelt – Veselka, Krčál, Havel, Řezníček – Vaníček (87. Hrubý) – Slavík (87. Weis), Kejř (82. Kopáč), Doležal, T. Labík (68. Kneifel) – Bastin.

Pavel Hradiský, trenér České Lípy: „Poslední podzimní zápas jsme chtěli před našimi diváky zvládnout vítězně. Vůbec se nám nepovedl první poločas, hlavně vstup do zápasu, kdy dostaneme ve třicáté vteřině gól. Potom jsme byli celý poločas jak opaření. Velmi zkušený soupeř vlastně co měl, to proměnil. My jsme dali dva góly, které pro ofsajd nebyly uznány. Nastřelili jsme i tyčku. Prostě nám nebylo přáno.“

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „V posledním utkání jsme zvítězili a nutno říct, že zaslouženě. Po většinu času jsme měli více ze hry, vstřelili jsme tři branky, vzadu udržená nula, takže jsme spokojeni. Jsme rádi, že jsme to zvládli a v Lípě vyhráli. Věděli jsme, že to bude náročné a těžké utkání, protože Arsenal je doma těžkým soupeřem. Vítězství jednoznačné nebylo. Domácí dali dva góly, ale pro ofsajd nebyly uznány. I proto nás těší, že máme tři body. Poděkování všem hráčům i našim fanouškům, kteří nás po celý podzim podporovali doma i na venkovních hřištích.“

DALŠÍ ZÁPASY: Velvary - Hradec Králové B 3:1 (3. Leitl, 40. Rubeš, 83. Halász - 89. Březák), Pardubice B - Živanice 1:1 (13. Patrák - 53. Nikodem), Brozany - Kolín 4:2 (34. Schettl, 64. z pen. a 74. Šup, 78. Chukwuma - 30. Hakl, 37. Soběslav), Teplice B - Liberec B 1:1 (32. Hora - 74. Hadaščok), Ústí nad Labem - Most/Souš 0:0, Přepeře - Mladá Boleslav B 1:5 (63. Novák - 2., 29., 39. z pen. a 49. Vojta, 78. Kodad), Zápy - Jablonec nad Nisou B 2:0 (5. Matějka, 22. Woitek).

JAK DÁL: Jarní část třetí nejvyšší soutěže začne šestnáctým kolem o víkendu 2. a 3. března 2024. Závěrečné třicáté dějství je na programu o víkendu 8. a 9. června 2024.