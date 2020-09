S prázdnou odjeli chlumečtí fotbalisté z dohrávaného utkání 2. kola ČFL v Mladé Boleslavi. Středočeši vedeni bývalým reprezentantem Markem Kuličem zvítězili 3:2 a poskočili na třetí příčku tabulky skupiny B.

Chlumečtí fotbalisté (bílá trika) | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

To nejpodstatnější se odehrálo v samém závěru. Hosté prohrávali 2:1, v 90. minutě však srovnali z penalty. Bod ale nezískali. ,,V nastavení nám propadl centrovaný míč a inkasovali jsme. Je to škoda. Tohle by se stávat nemělo,“ měl jasno chlumecký kouč Jan Kraus.