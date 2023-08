Až ve třetím kole se Východočeši představili před svými fanoušky. Vítězství 2:1 s Přepeřemi zajistili svými góly Tomášové Bastin a Labík. Zítra se Chlumec nad Cidlinou představí znovu doma, kde ho čeká dohrávka 1. kola s Teplicemi B (17.30).

MOL Cup, 1. kolo: Brandýs n. L. - Chlumec n. C. (světlí) | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Svěřenci kouče Tomáše Hrabíka šli od úvodu za svým cílem v podobě tříbodového zisku. Být efektivnější v koncovce, mohlo být jejich vítězství výraznější a hlavně o něm mohlo být rozhodnuto dlouho před závěrečným hvizdem.

Ani ne po úvodní dvacetiminutovce rozjásal publikum znovuzrozený snajpr Tomáš Bastin, jenž po loňské sezoně uvažoval o konci kariéry, ovšem nakonec si to rozmyslel. Zanedlouho to mohlo být 2:0, ovšem druhý útočník Michal Petráň neproměnil penaltu. A jelikož se neujaly ani další brankové příležitostí Chlumce, poločas skončil pouze jednogólovým rozdílem.

Druhé trefy se domácí dočkali až v 66. minutě, jejím autorem byl Tomáš Labík. Chlumečtí se pak trochu zatáhli a čekali na definitivní pojistku z brejku. To se ovšem nestalo, tudíž v první minutě nastaveného času přišlo zdramatizování závěru, když hosté střídajícím Habrem snížili. Víc už ale tým kouče Lukáše Jarolíma nestihl a tak tři body zůstaly zaslouženě doma.

ČFL, skupina B – 3. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Přepeře 2:1 (1:0). Branky: 18. Bastin, 66. T. Labík – 90. + 1. Habr. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 2:2. Diváci: 240. Chlumec: Brát – Veselka, Zukal, Havel, Řezníček – Kneifel (60. Slavík), D. Doležal (60. Kejř), Čáp (67. O. Vaníček), T. Labík (82. Weis) – Petráň (60. Krčál), Bastin. Přepeře: R. Novák – Novotný, Tvaroha, Knejzlík, Vlk – D. Novák (82. Habr), Pavlata, Bulíř (67. Marijanovič), Daníček, N. Filip (67. Martan) – Dočekal.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Bylo to pro nás těžké utkání, ale mohli jsme si ho udělat mnohem jednodušší. Bohužel jsme neproměnili šance včetně penalty a tak to bylo o nervy. Hostům se v 90. minutě podařilo snížit na 2:1, ale pak už jsme to zvládli a jsme rádi, že jsme získali první tři body.“

Michal Pavlata, kapitán Přepeří: „Utkání bylo fyzicky hodně náročné. Na začátku jsme propadali v osobních soubojích a soupeř se snadno dostával do šancí. My jsme se začali dostávat do hry až ve druhém poločase, kdy Chlumec zalezl. Ale opět nás sráželo to, co vždycky, tedy nedůraz v pokutovém území. Na tom je třeba hodně zapracovat a pak věřím, že výhry přijdou.“

Další zápasy

Hradec Králové B - Ústí nad Labem 1:2 (49. Schmoranz - 60. a 70. D. Černý), Jablonec nad Nisou B - Živanice 2:1 (73. z pen. Vošahlík, 86. Breda - 7. vlastní Diviš), Mladá Boleslav B - Pardubice B 1:2 (19. Vojta - 7. a 46. Brdička), Most/Souš - Kolín 0:0, Liberec B - Zápy 0:1 (78. Turyna), Brozany - Velvary 2:2 (48. Schettl, 54. Krátký - 58. Leitl, 71. z pen. Kott), Česká Lípa - Teplice B 1:0 (83. Filip).

Již zítra (ve středu) čeká chlumecké fotbalisty dohrávka úvodního kola, ve které doma přivítají od 17.30 hodin rezervní tým Teplic.

Sestřih branek ze vzájemného utkání Chlumce a Teplic B v červnu (3:3).

Zdroj: FK Chlumec n. C.