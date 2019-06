„S postavením v tabulce můžu být spokojen, defactoi s předváděnou hrou. Myslím, že jsme dosáhli výborného výsledku, i když musím poznamenat, že to mohlo být ještě lepší. Teď nemyslím tabulkově, ale spíš herně. Bohužel na konci jsme dohrávali sezonu ve dvanácti lidech, což nám ublížilo. Celkově jsem však spokojený,“ ohlíží se JAN KRAUS (na snímku), lodivod převýšovského mančaftu.

Po zimním odstoupení Jiren ze soutěže bylo jasné, že nikdo další nesestoupí. I proto mohli hrát Převýšovští na jaře úplněv klidu a bez záchranářských starostí.

Od následující sezony 2019/2020 se tento celek přemístí do nedalekého Chlumce nad Cidlinou, kde by měl najít nové domoviště.

„Samozřejmě si přejeme, abychom tam navázali na předešlé úspěšné sezony ve třetí nejvyšší soutěži. Rozhodně pro to uděláme maximum,“ ujišťuje Kraus.

A právě další soutěžní ročník ČFL je pro mnohé velkou neznámou. Po skončení Juniorské ligy se totiž do třetí ligy přesunou B mužstva prvoligových a některých druholigových klubů, například Slavia Praha, Sparta Praha, Viktoria Plzeň či FC Hradec Králové. „Vůbec nevím, jak se k tomu všechna béčka postaví. Jestli to budou hrát jen s mladými nebo se zkušenějšími, které doplní mladíci. Každopádně se domnívám, že by to mělo přinést více fotbalovosti a atraktivity pro hráče i diváky,“ soudí.

Nový formát České fotbalové ligy by měl být následující: hrát se budou dvě skupiny po šestnácti účastnících.

Letní příprava třetiligového FK Chlumec nad Cidlinou začne v pondělí 8. července.

Nové domoviště najdou v Chlumci

Fotbaloví fanoušci již mohli v Deníku párkrát zachytit informaci o tom, že od nadcházející sezony 2019/20 se už třetí nejvyšší soutěž nebude hrát v Převýšově, kde tým majitele Jiřího Ryby strávil předlouhých sedmnáct sezon. Tato kapitola se definitivně dopsala kvůli nedostatku mládežnických týmů a s tím souvisejícím zpřísnění kritérií ze strany Fotbalové asociace ČR.

Od letní přípravy, která začne v průběhu první poloviny července, najde celek trenéra Krause útočiště v hezkém fotbalovém areálu sousedního FK Chlumec nad Cidlinou, tedy o pouhé čtyři kilometry na východ.

„Od sloučení si slibuji kvalitní mládež a lepší zázemí. Také by měla přibýt konkurence od hráčů z krajského přeboru,“ říká kouč mužstva Jan Kraus.