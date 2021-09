„Hlavním trenérem mužstva bude Tomáš Hrabík. O jeho asistentovi jednáme, v nejbližší době by měl být znám,“ dodal Jiří Ryba.

„Čekal jsem od něho víc. Základní chybou bylo, že s námi prakticky nic nekonzultoval včetně mě, s nikým se moc nebavil. Posledně jsem to ještě nechal být, ale teď už jsem řekl NE,“ vysvětlil Ryba hlavní důvody tohoto razantního kroku.

„Ano, mohu tuto informaci potvrdit. Svolal jsem ještě dva členy výboru a odsouhlasili jsme si to,“ řekl následně Deníku Jiří Ryba, hlavní mecenáš aktuálně šestého mančaftu ČFL skupiny B. Chlumec má letos ambice na špičku tabulky a nemá k ní daleko, když na první místo ztrácí pouhé tří body, avšak prohrál poslední dvě domácí utkání (Dukla Praha B 1:2, Zápy 0:1). To zřejmě zlomilo Šmardovi vaz. A nejen to.

