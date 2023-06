/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, FOTOGALERIE/ Svěřenci kouče Miloše Sazimy slavili vysoké vítězství 4:0 na trávníku posledního týmu tabulky, který v jarní části notně usiluje o záchranu soutěže. Díky tomu si v třetiligovém pelotonu pojistili pátou příčku.

Chlumečtí (v bíločerveném) vysoko zvítězili v Benešově. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Výsledek je pro domácí celek až příliš krutý. Šance byly přece jen na obou stranách. Za zády Lichtenberga se dokonce rozezvučela branková konstrukce, ale mladý chlumecký gólman nakonec udržel cenné čisté konto.

První poločas branku nepřinesl, byť oba týmy k tomu měly svoje možnosti. Krátce po změně stran se Benešovu zranil stoper Krunert a musel střídat. Z následné standardní situace hosté udeřili, když se prosadil Ruml. Středočeši se pak hnali za vyrovnáním, jenže uzemnila je trefa Kneifela, jenž přeloboval Schummera a bylo hotovo.

Hostující hráči ještě v závěru zápasu dorazili poslední tým tabulky dalšími dvěma přesnými zásahy, o které se postarali Bastin a David Doležal, zatímco domácí trefovali tyč, břevno, nebo je vychytal Lichtenberg.

ČFL, skupina B – 28. kolo

SK Benešov – FK Chlumec nad Cidlinou 0:4 (0:0). Branky: 51. Ruml, 73. Kneifel, 82. Bastin, 90. + 1. D. Doležal. Rozhodčí: Rejžek. ŽK: 0:1. Diváci: 230. Poločas: 0:0. Benešov: Schummer – Vosáhlo, Filip, Krunert (51. Vorel), Sládek – Mareš, Dušek (77. Stejskal), Kulhavý, Tomek (77. Roháč), Kubiš – Al Hammami (61. Kacafírek). Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Řezníček, Krčál, Gluski, Finěk – Ruml (63. Kneifel), Vaníček (79. Kopáč), D. Doležal, Jacobovici (63. Weis), Zeman (86. Ludvík) – Bastin.

David Filip, kapitán Benešova: „V první půli jsme prohospodařili šance, protože jsme měli dost rychlých protiútoků, které jsme mohli zakončit. Po přestávce se nám zranil stoper, museli jsme hru překopat a od té doby jsme se vezli. Po druhém inkasovaném gólu jsme to už brali tak, že jsme museli dát gól. Snažili jsme se vrhnout více sil do útoku, tudíž vzadu jsme nechávali volná místa a soupeř nám tam utíkal. Nemyslím si, že to od nás byl nějak špatný výkon, ale zase jsme vzadu udělali pár chyb. Někdy mi přijde, že dostáváme smolné góly. Pořád však máme o co hrát.“

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale nedali jsme šance. Po přestávce domácí přidali a vytvořili si příležitosti, při kterých nás podržel Lichtenberg. Poté jsme začali proměňovat šance a nakonec zaslouženě vysoko vyhráli. Věřím, že výhra je dobrou pozvánkou pro naše fanoušky na poslední domácí utkání, které hrajeme v neděli s béčkem Teplic.“

Další zápasy

Hradec Králové B - Most/Souš 0:2 (13. Novický, 15. Ji. Novotný), Živanice - Viktoria Žižkov 0:3 (24. Prošek, 67. Řezáč, 77. Štrombach), Pardubice B - Ústí n. L. 5:0 (11. Novák, 17. z pen. a 39. z pen. Šimek, 36. Costa Da Rosa, 63. Miláček), Kolín - Teplice B 4:2 (30., 60., 64. a 76. J. Sodoma - 80. Hadinec, 86. Kodad), Přepeře - Brozany 0:1 (68. z pen. Šup), Jablonec nad Nisou B - Velvary 1:3 (13. Velich - 18. Schneider, 45. + 2. z pen. Jakab, 47. Šimkovský), Zápy - Mladá Boleslav B 4:3 (29. a 63. Matějka, 58. z pen. a 72. z pen. Duben - 48. Král, 52. a 53. Tichý).

V předposledním kole Chlumečtí doma hostí teplické béčko. Utkání se hraje v neděli 4. června v tradičním dopoledním čase od 10.15 hodin.