Historická premiéra se vydařila na jedničku. Do krásného fotbalového stánku v Chlumci nad Cidlinou se z Převýšova přestěhovala ČFL. Úvodní duel nového ročníku v nedělním dopoledni vyšel domácím náramně, když porazili jablonecké béčko hladce 3:0.

Na start III. ligy skupiny B se v Chlumci přišlo podívat necelých šest stovek platících diváků (celkem 700). Většina z nich odcházela či odjížděla domů spokojena. Slavnostní duel navštívil i bývalý předseda FAČR a šéf FK Jablonec Miroslav Pelta.

Co řekli o premiéře?

Jiří Ryba, hlavní mecenáš klubu: „Jsem rád, že si na krásný chlumecký stadion našlo cestu tolik diváků. Možná přišli i ti, co nám moc nevěřili. Všechno se to parádně skloubilo a bylo to nádherné. Jasné vítězství, pěkná atmosféra v hledišti, teplé počasí, prostě paráda. Musím říct, že se mi vše líbilo. Každý ví, že bez fotbalu nemohu být, i proto jsem šťastný, že se to takhle povedlo. Byl jsem navýsost spokojený. Kluci na hřišti makali a tím se mi odměnili. Jen tak dál. Máme podobný mančaft jako v loňské sezoně a doplňují ho hráči z Chlumce. Vzhledem k většímu hřišti si myslím, že bychom mohli mít i na víc než v Převýšově.“

Martin Firbacher, předseda klubu: „Všichni jsme se na to těšili. Zároveň jsme nevěděli, kolik fanoušků dorazí a jak to všechno vyjde. Ale musím říct, že všechno nakonec klaplo. Organizace, diváci, výsledek, to všechno dopadlo na výbornou. Věříme, že se to bude opakovat.“

Jan Kraus, trenér týmu: „Utkání mělo poněkud slavnostnější podtext, tudíž jsme byli nervózní, jak to všechno dopadne. I proto jsem rád, že jsme premiéru zvládli i za přispění šesti stovek diváků. Ukázali jsme bojovný výkon podpořený třemi góly. Na start v novém domově jsme se strašně těšili a zároveň doufali, že si najdeme i chlumeckého fanouška. Myslím si, že jsme k tomu udělali ten nejlepší krok, když jsme vyhráli. Všichni doufáme, že na to dokážeme navázat a v hledišti se objeví klidně i více příznivců než teď. Kromě hostů byli snad všichni přítomní spokojeni. Co se týká hry, tak nám trochu dělala problém větší plocha, ale zápasové chyby jsme si vyříkali a příště už nám snad bude chlumecké hřiště svědčit víc.“

Mladí Votroci se seznamují



Premiéru v ČFL absolvovali také fotbalisté FC Hradec Králové B. V tomto případě byla obnovená. Votroci totiž už v minulosti třetí ligu hrávali, ale po zavedení Juniorské ligy v ní řadu let nepůsobili.V úvodním vystoupení na hřišti hradecké Slavie v Orlické kotlině hráli bez branek s béčkem Mladé Boleslavi a na penalty padli 3:5. „Začali jsme se seznamovat s úrovní a způsobem hry ve třetí nejvyšší soutěži,“ podotkl kouč mladého mužstva Karel Krejčík, jehož pravou rukou je hrající asistent Marek Plašil.