Jan Kraus, trenér Převýšova: „Na těžkém terénu se moc kombinovat nedalo, k vidění byl spíše boj a nakopávané míče. Přesto jsme si vytvořili dostatek brankových příležitostí, které jsme bohužel nedali. Nakonec nás zachránil vlastní gól, penalty jsme vyhráli. Klukům děkuji za bojovný výkon.“

Benešov - Živanice 0:0, pen. 5:4

Fakta – rozhodčí: Ulrich. ŽK: 0:1. Diváci: 150. Živanice: Hrnčíř – Buriánek, Košťál (89. Ferčák), Staněk, Polák – Hundák (72. Motyčka), Gorol, Ptáček, Petrus (84. Gašpar) – Nikodem, Štěpánek (82. Gašpar).

Roman Oliva, trenér Živanic: „Pouze s bodem nejsem spokojený. První poločas byl z obou stran neurovnaný, nicméně už jsme byli trochu aktivnější. Za to po změně stran se naše převaha dostala do obřích rozměrů. Hráli jsme dobře, byli více na balonu, z čehož pramenily šance. Bohužel jsme žádnou nezužitkovali. Chtěli jsme si to trochu vykompenzovat v penaltách, jenže jednu střelu jsme neproměnili.“

Další výsledky – 21. kolo: Vltavín – Zápy 0:0, penalty 6:5, Králův Dvůr – Litoměřicko 0:1, Dobrovice – Štěchovice 1:2, Domažlice – Olympia Radotín 0:1, Velvary – Slavoj Vyšehrad 2:2, penalty 4:5, Karlovy Vary – Písek 2:0.

Tabulka:

1. Zápy 20 13 2 2 3 32:18 45

2. Vltavín 20 13 1 0 6 44:25 41

3. Vyšehrad 20 10 3 2 5 32:25 38

4. Domažlice 20 8 5 1 6 36:26 35

5. Radotín 19 8 4 1 6 25:19 33

6. Převýšov 19 9 1 2 7 25:27 31

7. Velvary 20 7 2 5 6 35:32 30

8. Ústí n. Orlicí 18 8 2 1 7 19:22 29

9. Benešov 20 6 4 3 7 29:33 29

10. Dobrovice 19 9 0 1 9 31:30 28

11. Štěchovice 20 7 2 3 8 28:32 28

12. Králův Dvůr 20 6 1 5 8 23:23 25

13. Litoměřicko 20 8 0 1 11 24:35 25

14. Živanice 20 4 4 2 10 21:29 22

15. Písek 20 6 0 3 11 31:38 21

16. Brozany 20 3 4 4 9 23:35 21

17. Karlovy Vary 19 3 4 3 9 23:32 20

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)