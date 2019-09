Živanice vyhrály 3:1 na hřišti Ústí nad Orlicí a stíhají vedoucí Zápy, které uspěly v Chlumci nad Cidlinou. Ze druhé pozice ztrácejí na lídra pouze bod. Duel béček Hradec Králové vs. Pardubice skončil bez branek a o vítězi musel rozhodnout až penaltový rozstřel. V něm zásluhou brankáře Šmída získaly druhý bod navíc Pardubice.„V rozstřelu Šmíd první dvě penalty chytil a zaslouženě jsme si připsali i druhý bod,“ chválil gólmana kouč Kamil Řezníček. Na dně tabulky jsou s pouhými třemi body Brozany a Teplice B.

ČFL - 7. kolo

Ústí n. O. – Živanice 1:3

Fakta – branky: 37. Mayer – 20. D. Pánek, 35. Štěpánek, 92. Gašpar. Rozhodčí: Vít. ŽK: 2:2. Diváci: 450. Poločas: 1:2. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Skalický, J. Chleboun, Falta, Langer – Grepl (60. Vaňous), Souček, Nágl, Špatenka, Habrman (82. Krátký) – Mayer (70. Pazdera). Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Herzán, Polák – Vyšehrad, D. Pánek (90. Hundák), F. Pánek, Nikodem – Štěpánek (73. Gašpar), Gorol (86. Chocholatý).

Hradec Králové B – Pardubice B 0:0, penalty: 1:4

Fakta – rozhodčí: Mudra. ŽK: 4:3. Diváci: 274. Hradec Králové B: Brát – Mahr (87. Vítek), Plašil, Locker, Kadlec – Vobejda – Bičiště, Štěrba (79. Nemšovský), Samko, Sokol (75. Langr) – Rajnoch. Pardubice B: Šmíd – Lněnička (46. Zelenka), Zukal, Čihák, Sláma – Zifčák, Kovář, Mužík, Lee (87. Park) – Miker, Kepl.

Chlumec n. C. – Zápy 1:2

Fakta – branky: 91. T. Labík – 13. a 35. Hašek. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 4:4. Diváci: 348. Poločas: 0:2. FK Chlumec nad Cidlinou: R. Petr – Špidlen, Havel, Jarkovský (69. Kopáč), Trávníček – Koubek –Novotný, Čáp (90. Žahourek), J. Labík(46. J. Kučera), T. Labík – Bastin (64. Korba).

Další výsledky – 7. kolo: Jablonec B – Mladá Boleslav B 3:1, Velvary – Dukla Praha B 4:1, Liberec B – Přepeře 1:4, Teplice B – Bohemians B 1:6, Brozany – Zbuzany 1:2.

Tabulka:

1. Zápy 7 5 1 1 0 19:9 18

2. Živanice 7 5 1 0 1 14:8 17

3. Zbuzany 7 4 0 2 1 15:10 14

4. Jablonec B 7 3 1 1 2 13:11 12

5. Dukla Praha B 7 4 0 0 3 17:18 12

6. Ml. Boleslav B 7 2 2 1 2 15:10 11

7. Velvary 7 2 2 1 2 10:8 11

8. Hradec Králové B 7 3 0 2 2 8:6 11

9. Bohemians B 7 3 0 1 3 13:10 10

10. Pardubice B 7 2 2 0 3 14:17 10

11. Přepeře 7 3 0 0 4 14:14 9

12. Liberec B 7 3 0 0 4 11:15 9

13. Ústí nad Orlicí 7 3 0 0 4 11:15 9

14. Chlumec n. C. 7 3 0 0 4 11:15 9

15. Brozany 7 1 0 0 6 7:16 3

16. Teplice B 7 0 1 1 5 10:20 3

Oliva: Soupeře jsme vytrestali

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Bohužel jsme nezvládli první půli a zejména naše standardky, po nichž soupeř chodil do brejků. Dva z nich skvěle proměnil. Nám se podařilo do poločasu snížit, což dávalo šanci na zvrat. Ve druhé půli nám chyběla větší kvalita v útočné fázi a šancí moc nebylo. V závěru soupeř využil brejku a zvýšil na 3:1. Z našeho pohledu nepodařený duel. Soupeř prokázal kvalitu.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Odehráli jsme vynikající první půli. Dvakrát jsme soupeře vytrestali a po pěkných akcích jsme vedli 2:0. Jedinou kaňkou na našem výkonu bylo to, že jsme tři minuty po druhém gólu inkasovali. Po změně stran byli domácí více na balonu, snažili se nás zatlačit. My jsme operovali poměrně hluboko na své půlce. Všem pokusům jsme odolali a v závěru jsme vsítili pojišťovací gól. Výhry si hodně ceníme, neboť vozit body z Ústí není jednoduché.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Pardubice přijely v kvalitním složení, posíleny několika hráči ze širšího kádru A týmu. My jsme hráli s naším kádrem. Co se týká hry a nasazení, tak to bylo v pořádku. Byli jsme o chlup lepší, ale bohužel jsme zkazili některé dobré věci, nastřelili břevno a dvakrát to špatně trefili. Nakonec z toho byla bezgólová remíza a bohužel jsme propadli v penaltách. Mrzí ztráta druhého bodu, jeden je málo. Je to škoda.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Hrálo se kvalitní utkání z obou stran, v první půli jsme byli opticky lepší, ale loženku si ani jeden tým nepřipravil. Druhý poločas byl místy ve stylu nahoru dolů. Hradec hrozil po standardkách, my jsme měli brejky, ale nedotáhli jsme je. V rozstřelu Šmíd první dvě penalty chytil a zaslouženě jsme si připsali i druhý bod. Kluci zaslouží pochvalu, zvládli těžký duel. Myslím, že jsme byli i mírně lepší.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „V první půli jsme nepohlídali dva centry a po nedůrazu jsme prohrávali 0:2. Hra byla rozkouskovaná, i kvůli tomu jsme se nedostali do tempa. Po změně stran jsme se zlepšili, dostali hosty pod tlak, ale z šancí jsme bohužel proměnili až tu v 91. minutě a to už bylo pozdě.“