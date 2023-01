fyzické testy na FTVS v PrazeZdroj: oddílChlumec nad Cidlinou, po podzimu třetí celek B skupiny České fotbalové ligy, zahájil nový rok 6. ledna fyzickými testy na FTVS v Praze. Poté se hráči již vrhli do tréninkového procesu. Úvodní náročný týden byl zakončen utkáním na malšovické umělé trávě v Hradci Králové, kde si Sazimův celek bez problémů poradil s divizním Náchodem (3:0).

Co se týká hráčských změn, tak Žahourek zamířil do Vysokého Mýta, J. Kučera s Mrázkem se přesunuli do B mužstva a Havlena jedná o svém novém působišti. Naopak posilou se stal David Doležal, jenž přichází na půlroční hostování z FC Hradec Králové. Dále jsou v Chlumci na testech Vítovec z Českých Budějovic, Bašek z Čáslavi, Sulánský ze Spojů Praha a Izraelec Jacobovici, který naposledy působil v Benešově.

1. přípravný zápas

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Náchod 3:0 (1:0). Branky: Vítovec, Ludvík, D. Doležal. Chlumec – I. poločas: Sulánský – Krčál, Kopáč, Gluski – Finěk, O. Vaníček, D. Doležal, Zeman – Ruml, Vítovec, T. Labík; II. poločas: Lichtenberg – Veselka, Krčál, Zukal, Zeman – Řezníček, Jacobovici, D. Doležal, Ludvík – Bastin, Bašek.

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Náročný týden jsme zakončili utkáním, které jsme vcelku v poklidu zvládli. Mrzí mě spousta neproměněných šancí, jinak hráčům není moc co vytknout. Důležité je, že se nikdo nezranil. Další týden budeme pokračovat v nastaveném trendu a ještě trochu přidáme.“

2. přípravný zápas: FK Chlumec nad Cidlinou – SK Vysoké Mýto (sobota 21. ledna od 16 hodin, hřiště UMT Malšovický stadion HK).