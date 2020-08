Váš tým má za sebou první sezonu, byť nedohranou,v chlumeckém prostředí. Vidíte přesun z Převýšova jako pozitivní změnu?

Jednoznačně. Zázemí, hřiště a podmínky jsouv Chlumci na vysoké úrovni. My hráči si nemůžemev tomto směru na nic stěžovat.

O víkendu startuje se zpožděním další sezona ČFL, jste už pořádně natěšeni?

Určitě jsme. V neděli to konečně vypukne. Věřím, že vstup do soutěže zvládneme za tři body.

V posledním ročníku jstev třetiligové tabulce atakovali „bednu“, bude to reálné i nyní?

Pevně doufám, že ano. Důležitý bude vstup do soutěže. Pokud ho zvládneme, tak věřím, že se v tabulce budeme pohybovat nahoře. Tým má velkou sílu a já nám rozhodně věřím.

Stejně jako loni začínáte doma s Jabloncem B. Tehdy jste zvítězili 3:0, zopakujete podobný výsledek a přivítáte hladové fanoušky výhrou?

Bylo by to skvělé. Pokud dokážeme hrát svoji hru a budeme produktivní v koncovce, tak to zvládneme.

Velké jméno jste si během loňského podzimu udělaliv MOL Cupu. Chcete býti po roce postrachem prvoligových soupeřů? Budete věnovat pohárové soutěži patřičnou váhu?

Určitě nic nepodceníme. Budeme se snažit opět trápit kohokoliv, koho dostaneme. Zopakovat loňskou jízdu však bude velmi obtížné.