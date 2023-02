Béčko Votroků se chystá na jarní boje v ČFL zatím beze změn. Úvodní duel vyhrálo

FC Hradec Králové B – SK Vysoké Mýto 4:3 (1:1). Branky Hradce B: 35. Schmoranz, 72. Mahr, 87. Hodač, 88. Boniš. Hradec Králové B: Vízek (46. Čábelka) – Houdek (60. Kadrmas), Ševčík, Kadrmas (46. Baloun) – Mahr (46. Boniš), Baraniuk (60. Kosař), Kosař (46. Hypšman), Hájek – Schmoranz (46. Hodač), Šípek (60. Zengler), Junek (60. Mahr).

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „V první půli to bylo spíše přátelské než přípravné utkání. Chyběla mi oboustranně větší agresivita, nebylo tam tolik soubojů ani přímočarých akcí, bylo to takové obehrávání s minimem střel na branku. Do druhého poločasu jsme špatně vstoupili, ale posledních třicet minut už bylo v pořádku.“

Další přípravný duel rezerva Votroků sehraje v sobotu 11. února na umělé trávě Všesportovního stadionu, kde se od 10 hodin střetne s dalším divizionářem z Náchoda.

Třetiligový Chlumec je v přípravě na jaro: posilou Doležal, na testech Izraelec

FC Slavia Hradec Králové – FK Chlumec nad Cidlinou 1:4 (0:1). Branky Chlumce: Bastin 2, Čáp, T. Labík. Chlumec n. C. - I. poločas: Petr – Veselka, Zukal, Krčál – Ruml, Jacobovici, Doležal, Zeman – Ludvík, Bastin, Marcelis; II. poločas: Lichtenberg – Krčál, Zukal, Gluski – Finěk, Frizoni, Čáp, Vaníček – Řezníček, Bastin, T. Labík.

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „V prvním poločase jsme se přizpůsobili hře soupeře, hráli jsme pomalu a špatně zejména na stranách. Po přestávce už to bylo lepší, vstřelili jsme branky a zaslouženě zvítězili nad snaživým soupeřem. V následujícím týdnu nás čekají dvě utkání, nejprve ve středu hrajeme v Praze s Hostouní a poté v sobotu zajíždíme do Polska k zápasu s Polkowicemi.“

