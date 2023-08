Nečekaného střeleckého hrdinu měla středeční dohrávka 1. kola České fotbalové ligy skupiny B mezi Chlumcem nad Cidlinou a rezervou Teplic. Domácí brankář Jakub Brát si ve 4. minutě nastaveného času za nepříznivého stavu 1:2 naběhl do vápna soupeře na rohový kop a na zadní tyči uklidil míč o zem do sítě. Tím tak stanovil konečnou remízu 2:2.

Gól chlumeckého brankáře Jakuba Bráta v nastaveném čase. | Video: FK Chlumec n. C.

Brát, jenž prošel mládežnickou základnou FC Hradec Králové, vstřelil svoji první branku ze hry v kariéře a měl z toho samozřejmě velkou radost. „Byla to obrovská euforie, když to tam spadlo. Ale na druhou stranu jsem ani pořádně nevěděl, jak se mám radovat, protože na to vůbec nejsem zvyklý,“ pronesl s úsměvem třiadvacetiletý gólman.

