Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou si v pátém kole ČFL skupiny B poradili doma s Ústím nad Labem, které hrálo ještě nedávno druhou nejvyšší soutěž a netají se ambicemi vrátit se do ní. Východočechy ke třem bodům dotlačili krásnými góly Kneifel a Kejř.

sestřih gólů ze zápasu ČFL Chlumec n. C. - Ústí n. L. (2:1) | Video: FK Chlumec n. C.

Bezmála tři stovky diváků sledovaly v nedělním dopoledni na chlumeckém pažitu atraktivní souboj s exdruholigovým Ústím nad Labem, které pro tuto sezonu přivedlo do svého kádru hned několik fotbalistů z nejvyšší soutěže.

Po bezbrankovém poločase góly padaly až po změně stran. Chlumecké dostal do vedení Kneifel, který zužitkoval rychlý brejk a nechytatelnou ránou levou nohou nedal hostujícímu brankáři sebemenší šanci.

V 85. minutě přidal druhou branku domácích Kejř, jenž se od rohového praporku prokličkoval až do vápna a pokusem téměř z nulového úhlu překvapil gólmana Němce. O chvíli později duel zdramatizoval hostující kanonýr Černý, jenž se prosadil střelou z velkého vápna. Další změnu skóre už ale ani jeden z týmů neprovedl.

ČFL, skupina B – 5. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Viagem Ústí nad Labem 2:1 (0:0). Branky: 48. Kneifel, 85. Kejř – 88. D. Černý. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 6:4. Diváci: 287. Chlumec n. C.: Brát – Veselka, Kopáč, Krčál, Řezníček – Kneifel (70. J. Slavík), D. Doležal, Kejř (90. + 1. D. Ráliš), Čáp (77. Weis), T. Labík (90. + 1. Petráň) – Bastin. Ústí n. L.: Němec – Čičovský, Spychka, Benda, Hudec, Čítek, Chodora (75. Kubín), Zoubele (66. Tarasenko), D. Černý, Dao (57. Kučera), Trenda.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Za výhru jsme rádi. Myslím si, že zápas se nám povedl. Po celou dobu jsme byli lepším týmem. Mrzí nás jen obdržený gól na konci, kdy jsme si to opět zkomplikovali. Cílem však bylo zvítězit a získat tři body, což jsme splnili, takže jsme spokojeni.“

Branislav Sokoli, trenér Ústí: „V první řadě domácímu týmu gratuluji k plně zaslouženému vítězství. Předčili nás v důraze, nasazení i emocích. Věděli jsme, že na tom svoji hru postaví. Věděli jsme, jakým způsobem nás mohou přehrát. My jsme chtěli všechno zvládat jen technicky, ale bohužel náš herní výkon nebyl takový jako v předešlých zápasech. Nefungovaly nám křídelní prostory, hráči se tam nedostávali k soubojům jeden na jednoho, nedokázali se tam prosadit a tím pádem jsme neměli tolik gólových šancí jako soupeř. Položil nás asi druhý gól. Myslím si, že v závěru utkání se náš tlak dal ještě vystupňovat a kdyby to bylo 1:0, mohli jsme vyrovnat, ale takhle k tomu už nedošlo. Bohužel výkon nebyl takový, jak jsme si představovali. Zbytečně často jsme balon zvedali a nehráli po zemi, zbytečně jsme také nechávali soupeře chodit do osobních soubojů, což byla asi jeho nejsilnější zbraň.“

DALŠÍ ZÁPASY: Hradec Králové B - Živanice 3:2 (49. Mahr, 55. V. Šimon, 86. z pen. Hodač - 32. Kopecký, 61. Chocholatý), Liberec B - Pardubice B 1:1 (80. Šolc - 40. Šimek), Jablonec nad Nisou B - Kolín 3:1 (17. Krulich, 33. vlastní Milec, 57. Velich - 63. J. Sodoma), Mladá Boleslav B - Most/Souš 4:2 (10. Rulc, 18. Kaulfus, 50. Kodad, 55. König - 2. Petržílka, 24. z pen. Vobecký), Brozany - Zápy 0:2 (13. Súkenník, 64. Pardubský), Česká Lípa - Přepeře 2:1 (1. Kazda, 50. M. Šimon - 16. Marijanovic), Teplice B - Velvary 1:3 (27. Beránek - 3. Žežulka, 9. Kim, 85. Havránek).

V dalším kole Chlumec zavítá na půdu pardubické rezervy. Utkání se hraje v sobotu 9. září od 10.15 hodin.

